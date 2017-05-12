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Поздравление Президента Республики Беларусь с Днём Государственного герба и Государственного флага

12.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

Эти символы объединяют граждан нашей суверенной страны, вдохновляют их на большие свершения, беззаветное служение Отечеству.

Каждый из нас должен понимать: верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории.

Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости. Она успешно развивается, растет ее международный авторитет. В этом огромная заслуга нашего трудолюбивого и мужественного народа, уверенно созидающего свое будущее.

От всей души желаю вам праздничного настроения, благополучия, успехов в работе ради процветания родной земли.

Александр Лукашенко

 
 
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Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного герба и Государственного флага...

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