Поздравление Президента Республики Беларусь с Днём Государственного герба и Государственного флага



Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

Эти символы объединяют граждан нашей суверенной страны, вдохновляют их на большие свершения, беззаветное служение Отечеству.

Каждый из нас должен понимать: верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории.

Беларусь состоялась как независимое государство, отстаивающее идеи мира и социальной справедливости. Она успешно развивается, растет ее международный авторитет. В этом огромная заслуга нашего трудолюбивого и мужественного народа, уверенно созидающего свое будущее.

От всей души желаю вам праздничного настроения, благополучия, успехов в работе ради процветания родной земли.

Александр Лукашенко