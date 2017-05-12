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Председатель Совета Республики Национального собрания посетил учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь»
12.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Вчера факультет Генерального штаба Вооруженных Сил и командно-штабной факультет учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» посетил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович.
В ходе посещения Михаил Мясникович ознакомился с организацией подготовки в Военной академии офицерских кадров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней для Вооруженных Сил Беларуси, других войск и воинских формирований, а также выступил перед офицерами с лекцией по теме «Актуальные аспекты обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь».
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Председатель Совета Республики Национального собрания посетил учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь»
Вчера факультет Генерального штаба Вооруженных Сил и командно-штабной факультет учреждения образования...
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