Председатель Совета Республики Национального собрания посетил учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь»

Вчера факультет Генерального штаба Вооруженных Сил и командно-штабной факультет учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» посетил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович.



В ходе посещения Михаил Мясникович ознакомился с организацией подготовки в Военной академии офицерских кадров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней для Вооруженных Сил Беларуси, других войск и воинских формирований, а также выступил перед офицерами с лекцией по теме «Актуальные аспекты обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь».