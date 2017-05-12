«Мы гордимся, что служим в зенитных ракетных войсках»

Что касается нашей Беларуси, то здесь был дислоцирован 11‑й корпус ПВО, входивший в состав 2‑й отдельной армии ПВО, штаб которой находился в Минске.

В 1992 году 2‑я отдельная армия ПВО была переформирована в Войска противовоздушной обороны Республики Беларусь. А в соответствии с директивой министра обороны Республики Беларусь от 15 ноября 2001 года командование ВВС и командование Войск ПВО были реорганизованы путем их слияния в командование ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь.



Сегодня обязанности начальника зенитных ракетных войск — начальника управления ЗРВ исполняет полковник Андрей Клишевич.

— Управление ЗРВ предназначено для общего руководства повседневной деятельностью подчиненных воинских частей, реализации планов развития и применения зенитных ракетных

войск по предназначению, организации оперативной и боевой подготовки, эксплуатации ракетно-артиллерийского воору­жения, — пояснил офицер. — В мирное время ЗРВ совместно с другими силами и средствами несут боевое дежурство по противовоздушной обороне. Сегодня на вооружении воинских частей зенитных ракетных войск состоят зенитные ракетные комплексы и системы С‑300ПС (ПТ), «Бук», С‑300В, «Оса-АКМ», «Тор-М2», новейшие автоматизированные системы управления и комплексы средств автоматизации.



С 2001 года воинские части ЗРВ ВВС и войск ПВО участвовали во всех крупномасштабных учениях, которые проходили на территории Беларуси и России. Во время тактических учений с боевой стрельбой на полигонах нашего государства Доманово и Полесский и российских — Ашулук и Телемба — специалисты ЗРВ произвели более 400 пусков зенитных управляемых ракет разных модификаций.

А если говорить о личных впечатлениях, то к этому ратному труду, к этой мощи привыкнуть невозможно: сколько бы лет ни был стаж службы, сколько бы раз ни доводилось участвовать в таких и даже любых учениях, всегда есть волнение при подготовке к выполнению боевой задачи и обязательно спокойствие и уверенность при ее выполнении. В наше дело мы вкладываем душу — без этого невозможно…

* * *

В/ч 55719 отмечает годовой праздник 31 марта. Она является преемником 629‑го истребительного авиационного полка, сформированного в 1941 году на центральном аэродроме Сталинграда. Во время Сталинградской битвы воины этой части показали примеры воинской доблести, и 31 марта 1943 года ей было присвоено звание гвардейской.



— В 2001, 2005, 2007 и 2009 годах в/ч 55719 участвовала в тактических учениях на полигоне России Телемба с выполнением боевых стрельб ЗРС С‑200В. Всего проведено 22 пуска зенитных управляемых ракет по мишеням различных типов, — рассказал нынешний командир части гвардии полковник Кирилл Казанцев, который начинал служить в ней еще лейтенантом. — В прошлом году наша часть перевооружена на ЗРС С‑300ПС. После этого на своих вооружении, военной и специальной технике мы выполнили боевые стрельбы на российском полигоне Ашулук и в новой организационно-штатной структуре заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Беларуси.

В 1949 году в Бресте был сформирован 817‑й зенитный артиллерийский полк кадра, на вооружении которого состояли 85-мм зенитные орудия. В 1957 году в воинскую часть поступили зенитные ракетные комплексы С‑75. Ракетчики в кратчайшие сроки освоили сложную боевую технику и в том же году после выполнения боевых стрельб заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны. В дальнейшем на вооружение полка были поставлены зенитные ракетные комплексы С‑125 и С‑200.



Знаменательным в истории части стал 1969 год: 15 февраля 817 зрп переформировали в 115‑ю зенитную ракетную бригаду.

За высокие показатели в боевой подготовке 115 зрбр была занесена в Книгу почета военного совета Войск ПВО с вручением коллективу почетной грамоты. Соединение трижды награждали переходящим Красным знаменем военного совета БВО, в 1981 году его занесли в Книгу почета округа.

Ныне славные традиции бригады продолжает унаследовавший их 115‑й зенитный ракетный полк.

— В июне 2003 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил 4‑й зенитный ракетный дивизион бригады и по результатам работы высоко оценил факт сохранения в нашем государстве боеготовых ЗРК и РЛС, состоящих на вооружении зенитных ракетных войск, — поделился в беседе командир 115 зрп полковник Олег Коновалов, который после окончания Днепропетровского высшего зенитного ракетного командного училища ПВО с 1995 года служит в данной воинской части, в свое время он руководил воинским коллективом 4 зрдн. — 21 февраля 2005 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь нашей бригаде были вручены Боевое Знамя нового образца и Грамота Президента Республики Беларусь. В 2006‑м все подразделения бригады перевооружились на С‑300ПС. А через четыре года на ее базе были сформированы 115‑й и 1‑й зенитные ракетные полки.

Наш воинский коллектив всегда старается быть впереди и в боевой подготовке, и в спорте. Это стало традицией. В данное время специалисты полка успешно отработали отборочный этап в конкурсе «Ключи от неба — 2017», который пройдет в рамках Армейских международных игр, и показали лучшие результаты. К участию в «АрМИ‑2017» отобран боевой расчет зенитного ракетного дивизиона и боевой расчет командного пункта полка.



После сформирования уже 30 декабря 2010 года личный состав командного пункта 1 зрп, дислоцированного в Гродно, заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне Беларуси. В 2012‑м полк участвовал в тактических учениях с боевой стрельбой на российском полигоне Телемба. Задача была выполнена на оценку «отлично».

С 2014 года 1 зрп командует подполковник Евгений Кокурин, сменивший на этой должности нынешнего исполняющего обязанности начальника зенитных ракетных войск — начальника управления ЗРВ полковника Андрея Клишевича.

— Хотя в роду я первый кадровый военный, служба в Воору­женных Силах у нас всегда почиталась как священный долг, — отметил подполковник Евгений Кокурин. — Вот и дед мой Иван Георгиевич был фронтовиком, артиллеристом, орденоносцем. Был солдатом и отец. Для меня и моих подчиненных служба в зенитных ракетных войсках — это и неимоверная ответственность, ведь требования к специалистам предъявляются здесь по высшему разряду, и большая честь.

В следующем году 1 мая 740‑я зенитная ракетная бригада отметит 75‑летие. Первая страница летописи этой воинской части была написана в далеком уже 1943 году. Тогда на станции Сетунь (Московская область) был сформирован 1701‑й зенитный артиллерийский полк.

В наименовании 740‑й зенитной ракетной бригады сохранены все регалии, заслуженные фронтовиками-зенитчиками в ходе боев с фашистскими захватчиками. Орденом Кутузова III степени воинская часть была награждена за образцовое выполнение заданий командования при овладении городом и крепостью Гданьск. Орденом Суворова III степени — за отличие в боях с гитлеровцами при овладении городами Штеттин, Гарц, Пенкун, Казеков, Шведт. А за умелые боевые действия в ходе освобождения столицы Беларуси полку было присвоено почетное наименование «Минский».

— Личный состав бригады хранит и приумножает боевые традиции фронтовиков, продолжает выполнять задачи по предназначению, совершенствуя профессиональное мастерство в ходе боевой учебы, тактических учений и боевых стрельб, — подчеркнул командир 740 зрбр полковник Дмитрий Ткаченко. — Мы гордимся, что служим в зенитных ракетных войсках, которые в составе ВВС и войск ПВО создают надежный щит Отечества. И преданы своему делу.



Надо отметить, что полковник Ткаченко — военный в четвертом поколении. Династию продолжает сын Дмитрия Юрьевича — ефрейтор контрактной службы Алексей Ткаченко, который служит в 56‑м отдельном полку связи ВВС и войск ПВО.

На полигоне Ашулук белорусские воины не единожды демонстрировали высокий профессионализм. Летом 1997 года в астраханской степи прошли первые боевые стрельбы для наших боевых расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук». Открыть счет сбитым с помощью этого ЗРК мишеням довелось воинам 120‑й зенитной ракетной бригады.

История 120 зрбр начиналась в суровые военные дни октября 1942 года. В Подмосковье был сформирован тогда 994‑й отдельный зенитный артиллерийский полк.

После окончания Великой Оте­чественной организационно-штатная структура полка неоднократно претерпевала изменения. В 1962 году был установлен годовой праздник части — 8 мая. В 1970‑м она была преобразована в бригаду и с того момента носит нынешнее свое название. Тогда же на вооружение соединения поступил зенитный ракетный комплекс «Круг», в последующем его сменил ЗРК «Бук».

В 2002 году боевые расчеты 120 зрбр впервые работали на полигоне по ракете-мишени «Стриж‑1-3У», имитировавшей крылатую ракету. Стрельбы наших ракетчиков прошли успешно. А в 2007-м боевым расчетам ЗРК «Бук» пришлось вступить в схватку с еще более коварным противником — малоразмерной ракетой-мишенью «Пищаль-Б», имитировавшей уже баллистическую цель. Ее отличает высокая скорость, малая отражающая поверхность и большие угловые перемещения. Эта ракета-мишень — на грани огневых возможностей ЗРК «Бук». И все равно наши боевые расчеты сумели пополнить счет своих ратных побед!..

Не дал повода усомниться в своей надежности зенитный ракетный комплекс «Бук», никогда не подводивший боевые расчеты в Ашулуке. А в 2011 году на вооружение бригады поступили зенитные ракетные комплексы «Тор-М2».

С января прошлого года 120 зрбр командует полковник Михаил Льгов, представитель офицерской династии. Комбриг уверен: коллектив бригады состоит из профессионалов, которых объединяет стремление образцово выполнить поставленные задачи…

Начало создания в/ч 30151 было положено в 1952 году на базе 120‑й гвардейской стрелковой дивизии в военном городке Колодищи, задача — прикрытие аэродрома 50‑й воздушной армии дальней авиации Мачулищи.

В марте 1973 года часть подвергалась инспекции министра обороны СССР под руководством Маршала Советского Союза К. С. Москаленко. В этот период проводились тактические учения с боевой стрельбой. Все дивизионы по итогам стрельб были оценены на отлично.

В 1982 году в/ч 30151 была признана лучшим соединением в вой­сках ПВО округа.

В 1985–1986 годах она получила новое грозное оружие — зенитный ракетный комплекс С‑300, что позволило поднять на новый качественный уровень боевую готовность. Уже в феврале 1986‑го воинская часть с новым вооружением заступила на боевое дежурство.

Сегодня этим армейским коллективом руководит полковник Михаил Матросов. Он стал достойным преемником командиров славного соединения, являющегося одной из лучших воинских частей белорусских зенитных ракетных войск.

— Начиная с 1996 года в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь наши подразделения ежегодно участвуют в тактических учениях с боевой стрельбой на полигонах Российской Федерации, — подчеркнул полковник Михаил Матросов. — В 1998 году они стали первыми участниками от белорусской армии в коалиционном учении «Боевое содружество», которое проходило на полигоне Ашулук. Участвовали и в учениях в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. Наиболее напряженным для наших военнослужащих стал 2001 год: тогда расчетам довелось выполнять боевые стрельбы на трех российских полигонах. Они с честью выполнили поставленные задачи.

За внесение существенного вклада в становление и развитие соединения, участие в перево­оружении подразделений на новую зенитную ракетную систему С‑300П в соответствии с приказом министра обороны Республики Беларусь от 5 мая 2007 года № 360 почетным солдатом командного пункта воинской части стал первый командующий ВВС и войсками ПВО генерал-лейтенант Олег Паферов.

В 2011 году военнослужащие в/ч 30151 участвовали сразу в двух учениях: «Боевое содружество — 2011» и совместном оперативном учении «Щит Союза — 2011» на территории полигона Ашулук. И это была еще одна важная ступенька на пути к очередному ратному успеху.

Днем рождения 147‑й зенитной ракетной бригады считается 1 апреля. В этот день в 1949 году в Бобруйске завершилось формирование 110‑й армейской зенитной артиллерийской бригады.

В 1956 году она была переформирована в 58-ю зенитную артиллерийскую дивизию. Через четыре года — в 160-й зенитный артиллерийский полк среднего калибра. Прошло еще два года — и новое переформирование. Перемены коснулись вооружения: в 1962-м полк был оснащен новейшей по тем временам зенитной ракетной техникой — ЗРК С‑75. Спустя год воинская часть стала 160‑м отдельным зенитным ракетным полком.

В 1967 году приказом командующего 5‑й гвардейской механизированной армией воинская часть была названа отличным полком: личный состав получил на осенней контрольной проверке наивысшую оценку.

С 8 июня 1972 года полк перешел на новые штаты. Определяющим направлением совершенствования боевой выучки стало освоение зенитного ракетного комплекса «Круг-М», поступившего тогда на вооружение. За успехи в боевой подготовке и примерную воинскую дисциплину соединение было награждено переходящим Красным знаменем военного совета КБВО.

С 1988 по 1990 год подразделения бригады получили новую боевую технику. Благодаря освоению зенитной ракетной системы С‑300В (которая и сегодня остается важным компонентом вооружения белорусской армии) существенно увеличились боевые возможности бригады. В то время 147 зрбр была третьим воинским соединением в СССР, на вооружение которого поступила эта система, и первым получившим возможность выполнять боевую задачу с так называемой большой ракетой 9М82.

— Бригада участвовала в коалиционном тактическом учении «Боевое содружество — 2000», а в 2004, 2008 и 2011 годах успешно выполнила задачи тактических учений с боевой стрельбой на российском полигоне Ашулук, — рассказал командир 147 зрбр полковник Андрей Тимченко. — В 2010‑м она участвовала в военном параде, посвященном 65‑й годовщине Победы. А в 2011‑м — вошла в состав Северо-Западного оперативно-тактического командования наших ВВС и войск ПВО… Что скажешь? Настоящие профессионалы!..

А как все начиналось? Вернемся в прошлый век… Совершенствованию качества подготовки специалистов‑зенитчиков препятствовало то обстоятельство, что ни в одном из артиллерийских училищ российской армии до 1916 года не велось преподавание теории или практики стрельбы по воздушным целям. Только в 1916 году на Северном и Юго-Западном фронтах были созданы офицерские курсы стрельбы по воздушному флоту (срок обучения — три недели).

В октябре 1917 года курсы Северного фронта, находившиеся в городе Двинске, были преобразованы в Офицерскую школу стрельбы по воздушному флоту со сроком обучения два месяца. Вскоре это учреждение стало называться зенитной школой и готовить не только офицеров‑зенитчиков, но и инструкторов из числа рядового состава. Офицерская зенитная школа сыграла существенную роль в решении вопросов теории стрельбы по движущимся воздушным целям.

Сегодня зенитчиков‑ракетчиков для белорусских ЗРВ готовят в Военной академии, на факультете ПВО, коллектив которого возглавляет полковник Максим Журавлёв. В его составе — кафедры тактики и вооружения радиотехнических войск, тактики и вооружения зенитных ракетных войск, тактики и вооружения ПВО Сухопутных войск. Факультет и его кафедры ведут отсчет жизнедеятельности с 4 мая 1953 года — со дня образования Гомельского высшего инженерного радиотехнического училища Войск ПВО страны.

Офицерские кадры готовят по одной специальности — «эксплуатация радиотехнических систем» — и девяти специализациям по образцам вооружения ПВО для радиотехнических, зенитных ракетных войск и ПВО Сухопутных войск. Профессорско-преподавательский состав факультета участвует также в обучении слушателей КШФ, переподготовке и повышении квалификации офицеров ПВО.

На факультете изучают современные образцы военной техники, среди которых — ЗРС С‑300, ЗРК «Бук», «Оса», «Стрела‑10М», ЗПРК «Тунгуска», ПЗРК «Игла». Коллектив идет в ногу со временем — на факультете открыта новая специализация: теперь здесь готовят и офицеров для службы на ЗРК «Тор-М2».

Примечательно, что на постсоветском пространстве лишь в Беларуси и России стражи неба имеют возможность продемонстрировать знания и умения в реальной боевой работе еще в курсантские годы. В период полигонной практики они выезжают вместе с преподавателями на полигоны как Беларуси, так и России, выполняют в рамках тактических учений боевые стрельбы курсантскими расчетами!..

По окончании обучения выпускник получает квалификацию «Инженер. Специалист по управлению». Далее его ждет служба в воинских коллективах, где начинающие офицеры пройдут школу настоящего профессионального мастерства под руководством и при поддержке нынешних асов ЗРВ. Чтобы принять эстафету славных боевых традиций, а потом так же трепетно передать ее молодым последователям. Ведь зенитные ракетные войска — гордость белорусской армии.

Елена Романова, «Ваяр»