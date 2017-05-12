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К службе готовы!

12.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На Гродненщине завершается этап изучения и отбора представителями воинских частей граждан, призываемых на срочную службу и службу в резерве. Активно работают в эти дни призывные комиссии.

Как рассказал военный комиссар города Гродно и Гродненского района полковник Павел Нестерович, все граждане, подлежащие призыву, уже прошли медицинское освидетельствование. Работа призывной комиссии была организована под руководством заместителей председателей городского и районного исполнительных комитетов. Должностные лица при распределении будущих защитников Отечества по воинским частям учитывали их семейное положение, состояние здоровья, образование.

— Отрадно, что многие юноши заблаговременно готовятся к предстоящей службе, — подчеркнул Павел Григорьевич. — В этом году в областном центре Принеманья и Гродненском районе свыше 70 человек прошли подготовку по военно-техническим специальностям в организациях ДОСААФ. Парни приобрели востребованные в Вооруженных Силах специальности водителей и радиотелеграфистов.

В тот же период был организован отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения. Предварительный профессиональный отбор прошли 67 человек. Среди них одна девушка, которая планирует поступать в Военную академию на одну из специальностей факультета связи и автоматизированных систем управления.

Уже 15 мая в городе на Немане начнутся отправки в войска граждан, призываемых на срочную службу. Они продолжатся до конца месяца. А 25 мая состоится отправка на службу в резерве. Всего планируется призвать до 500 жителей города Гродно и Гродненского района, из них до 50 — на службу в резерве. А в целом, как сообщил начальник направления призыва на военную службу военного комиссариата Гродненской области полковник Сергей Кучер, около полутора тысяч жителей Принеманья пополнят в этом месяце ряды Вооруженных Сил и других воинских формирований.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»

 
Теги: Гродно
 
 
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