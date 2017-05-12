Счастливы вместе

Семьи военнослужащих заслуживают самых теплых слов, поскольку являются сегодня нравственной опорой армии. Примером здесь может быть семья начальника кафедры связи военного факультета в БГУИР полковника Леонида Утина, который вместе с женой Еленой Олеговной воспитывает пятерых детей.

Главная встреча

— С будущей супругой я познакомился в то время, когда был курсантом выпускного курса факультета связи и АСУ Военной академии, — рассказал Леонид Львович. — Тогда даже не предполагал, что моя жизнь сложится именно таким образом, как она сложилась. Была молодость, а впереди — вся жизнь, покрытая загадками и тайнами…

Как сейчас помню, 2 января 1998 года возвращался в Минск из отпуска — и в метро познакомился с девушкой, которая затем стала моей супругой. Я сразу понял, что это моя вторая половинка.



Уже через неделю после знакомства я сделал ей предложение — и 25 апреля мы сыграли свадьбу. Так и нашли свою судьбу, свое счастье.

Сейчас мы растим пятерых детей. Жена Елена Олеговна — преподаватель иностранного языка, работает в гимназии.

Много детей —

это здорово!

— Первой в нашей семье родилась дочь Елизавета, 6 мая ей исполнилось 18 лет, — продолжает свой рассказ полковник Леонид Утин. — Собирается поступить в медицинское училище, поскольку ей эта профессия очень нравится. К тому же родители моей супруги были медиками.

Старший сын Алексей учится в школе, увлечен спортом. Он постоянно участвует в республиканских соревнованиях по борьбе, кандидат в мастера спорта. Еще одно увлечение Алексея — кулинария. Очень любит готовить. Много работает над собой.

Сын Георгий — не исключено, будущий генерал. У него с детства сформировался настоящий мужской характер. Георгий мечтает поступить в Минское суворовское военное училище и в дальнейшем стать офицером. Он и в учебе старается быть на уровне. Думаю, что у него есть все шансы осуществить свою мечту.

Александру исполнилось семь лет, он очень увлечен компьютером и уделяет ему много времени. Конечно, у него вся жизнь впереди — она и расставит свои приоритеты.

А самому младшему нашему сыну Арсению шесть лет. Это наш большой помощник в домашних делах, и все мы его очень любим.

Трудностям вопреки

— Есть ли трудности в семейной жизни? Наверное, они есть всегда, — поведал собеседник. — С одной стороны, наши дети уже подросли — стало немного проще. Конечно же, пока они были маленькие, было нелегко: болезни, бессонные ночи… Тем более это был период, когда я писал кандидатскую диссертацию.

Сейчас иногда думаешь: как мы с этим справились? Обстановка действительно бывала достаточно сложной, поскольку все «тяготы и лишения» семейной жизни приходилось преодолевать самим. Конечно, со стороны бабушек и дедушек была определенная поддержка, но в основном рассчитывать приходилось на собственные силы. Считаю, что достойно выдержать это испытание нам помогли любовь и взаимопонимание.

Семейные традиции

— В нашей семье сложились свои традиции. Во‑первых, отмечаем целых семь дней рождения. Во‑вторых, каждый год все вместе празднуем День Победы. Для нас это главный праздник. Идем в город, участвуем в различных мероприятиях. Детям очень нравится, когда я надеваю парадную офицерскую форму. Считаю, что таким образом у них воспитывается уважение к армии, Вооруженным Силам.

Что касается совместного отдыха, на лето выезжаем на дачу. За границу не ездим, предпочитаем путешествовать по родной Беларуси. Достопримечательностей и у нас в стране очень много. Например, в прошлом году мы путешествовали по Гродненской и Брестской областям, а в нынешнем планируем посетить Мирский замок и Несвиж.

Мы прививаем своим детям любовь к Родине, чувство патриотизма. Постоянно говорим, что именно им в будущем строить этот мир. Как сейчас они относятся к «строительству» своего образования, так в конечном итоге и смогут реализовать свой потенциал.

О чем мечтается?

— Безусловно, мечтаем о том, чтобы у детей было все хорошо. Чтобы они меньше болели, выросли достойными гражданами нашего государства, создали свои семьи, подарили нам внуков — и при этом были счастливы, — сказал в завершение Леонид Львович Утин.

Михаил Дубравин, «Ваяр»