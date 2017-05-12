Не Семь + Я, а МЫ

15 мая в Беларуси отмечают один из самых светлых и радостных праздников — День семьи. Семья, в которой мы рождаемся или которую создаем сами вместе с любимым человеком, — это самая главная составляющая нашей жизни. Ведь все мы стремимся к любви и верности, к поддержке и домашнему уюту. Что может быть важнее в жизни каждого человека, чем его самые родные и близкие люди!..



Нынешняя молодежь, как правило, старается съехать от родителей на съемные квартиры или в собственное жилье. Однако в старину было принято, чтобы несколько семей родственников жили под одной крышей. Кстати, постройка дома обязательно сопровождалась обрядами. Во время укладки первого венца избы непременно резали курицу, барана или другое животное. Под бревна первого венца укладывали деньги, шерсть, зерно — символы богатства и семейного тепла. Символом святости дома считался ладан, который также закладывали в стены избы. А когда строительство дома было завершено, хозяева щедро угощали всех, кто помогал им.

В крестьянских домах было, как правило, одно или два, реже три жилых помещения, соединенных сенями. Обязательным и главным атрибутом в любом жилище была печь. К слову, комнату, в которой она стояла, называли в старину избой, истопкой. Печь наравне с красным углом была в каждой семье центром святости — там отмечали все важные семейные торжества.

Слово «красный» означает «красивый», «светлый», поэтому красный угол в избе украшали рушниками, картинами. На полки ставили самую красивую домашнюю утварь, там хранили наиболее ценные бумаги, предметы, реликвии дома.

Рассадка членов семьи за обеденным столом была также особым ритуалом. Под образами всегда садился глава семьи. По правую руку от него — старший сын, по левую — второй, третий — рядом со старшим братом. Младшие дети, еще не создавшие семьи, как правило, располагались на лавке. Установленный в доме порядок мог нарушить только хозяин семьи.

В каждом фамильном роде существовали традиции, складывающиеся веками и передающиеся из поколения в поколение. Например, совместная семейная трапеза. Но и здесь были свои правила. Так, самому младшему члену семьи нельзя было есть или пробовать еду за столом раньше, чем это сделает глава семьи или самый важный человек из гостей. В современном мире совсем иной ритм жизни, нежели раньше… Но традиции общей трапезы все же и в наше время следует придерживаться. «Сидя за общим столом и разделяя еду со своими близкими, мы побеждаем в себе естественный для падшего человека эгоизм, учимся делиться самым важным: тем, что является основой нашей жизни», — говорили в старину.

Еще одна давняя традиция — приготовление семейного блюда. Совместная работа позволяет различным поколениям одной семьи найти общий язык, выстроить правильные взаимоотношения. Спросите у бабушек и дедушек — и они вам расскажут, что лепка пельменей или выпекание торта являлись особым семейным ритуалом, а не обязанностью лишь хозяйки дома.



С особым отношением относились наши предки и к домашним праздникам. Главным в те времена было не застолье и обилие блюд, а постановка домашних спектаклей. Общий интерес вызывал кукольный театр, такие игры, как «живые картины», «литературное лото». Во многих семьях выпускали домашнюю газету. Подготовка к домашнему празднику создавала особую атмосферу, во время которого взрослые и дети получали то общение, которого в век Интернета и информационных технологий становится все меньше и меньше…

Обязательным обрядом во многих домах было чтение вслух в кругу семьи. «По вечерам, особенно зимою, оставаясь одни, читали мы вместе: по большей части она, а я слушал. Здесь, кроме удовольствия, производимого самим чтением, оно доставлялось еще и тем, что возбуждало мысль нашу и служило поводом иногда к самым интересным суждениям и разговорам между нами по случаю какой-нибудь мысли, какого-нибудь происшествия, встреченного в книге», — описывает чтение вслух со своей супругой поэт и литературный критик М. А. Дмитриев.

Говорить о пользе семейного чтения, думаю, будет лишним. В процессе его у детей не просто формируется вкус к чтению и к хорошей литературе. «Чтение — это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. Оно открывается перед ребенком лишь тогда, когда, наряду с чтением, одновременно с ним и даже раньше, чем впервые раскрыта книга, начинается кропотливая работа над словом», — писал В. А. Сухомлинский.

В числе семейных традиций значилось также составление родословной. Генеалогия как наука появилась только в XVII–XVIII веках, но интерес к своим корням у людей был всегда.

Генеалогическое дерево рода всегда оформлялось в красивую рамку. В домах знатных людей оно находилось на самом видном месте и было предметом особой гордости. Психологи утверждают, что знание истории своей семьи помогает человеку формировать себя как личность, совершенствовать черты характера.

Отправить на свалку, отдать антикварам или желающим — вопрос по отношению ко многим вещам, перешедшим к нам по наследству от наших предков, у многих молодых людей стоит именно так. Но ведь семейные реликвии — это огоньки нашей памяти. Фотографии, открытки, дневники — вещи уникальные, они раскрывают тайны души их хозяев. Семейные реликвии помогают осознать, что человеческая жизнь бесконечна. Но только в том случае, если ее хранят потомки.

Особое значение имел в старину семейный совет. Именно там принимались все важные решения, при этом каждый имел право высказать свое мнение — и, значит, становился услышанным, чувствовал свою значимость. Если мнения членов семьи расходились, окончательное решение принимал хозяин дома.

…Главное, что всегда отличало семью от какого-либо коллектива, — это любовь и понимание. Недаром говорится: на что и клад, когда в семье лад.

Цените и любите свою семью, живите в мире и согласии!

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»