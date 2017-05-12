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Enjoy your meal!
12.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
История английской кулинарии насчитывает не одно столетие. В ее развитие свою лепту внесли путешественники и завоеватели, которые в разное время пребывали в туманном Альбионе. Например, из Северной Америки в национальную кухню «пришел» красный картофель, а из Индии — шафран, карри, корица.
В целом англичане отдают предпочтение простым, но в то же время питательным блюдам, которые состоят в большинстве своем из натуральных продуктов. При приготовлении пищи британцы исходят чаще всего из собственных традиций, которые сложились на протяжении веков. Так, овощи (самые распространенные из них горошек и цветная капуста) отвариваются в воде с большим содержанием соли. Салат, приправленный растительным маслом, — блюдо, которое жители туманного Альбиона употребляют в любое время.
Всевозможные сыры — еще один завсегдатай английского стола. Британцы очень гордятся своими непревзойденными по вкусу и качеству сырами. В магазинах Соединенного Королевства вы найдете несколько сотен сортов этого продукта.
Классическим представителем английской кулинарии является пудинг, имеющий огромное количество разновидностей, — мясной, из гусиной печени, карамельный, ромовый, молочный, творожный и другие.
Мясо в Великобритании едят в любом виде — вяленом, вареном, жареном, тушеном. К числу лидеров мясных блюд относятся такие как ростбиф, бифштекс, обжаренный бекон и некоторые другие. Самый важный этап в приготовлении мяса — дополнение его специями, соусами. При этом особо популярны мятный и ягодный соусы.
Что касается овсянки, то на смену ей постепенно пришли мюсли и йогурты. Не обходится английский рацион без сладких блюд. И пальму первенства здесь держат кексы. Ну а о британском чаепитии вообще ходят легенды.
В майском выпуске «Наряда по кухне» я хочу предложить приготовить вам куриный суп с плавленым сыром, ростбиф из говядины, рыбное филе в кляре, салат с курицей и грибами, творожный пудинг, английский кекс и персиковый пунш. «Enjoy your meal!» — как говорят англичане.
Куриный суп с плавленым сыром
Ингредиенты
Бульон куриный — 2 л
Филе куриное — 600 г
Рис длиннозерный — 160 г
Лук — 2 средние головки
Плавленый сыр — 200 г
Сливочное масло — 4 ст. ложки
Петрушка
Укроп
Перец черный молотый
Соль.
Способ приготовления
Филе режем на кусочки. Рис промываем несколько раз. Лук шинкуем полукольцами. На сковороде разогреваем сливочное масло и выкладываем на него лук и филе, которые обжариваем до зарумянивания.
Куриный бульон доводим до кипения и опускаем в него рис и мелко рубленную петрушку. Варим эту смесь при слабом кипении 10–15 минут. Затем добавляем в нее филе с луком, солим, перчим. Снова варим суп на слабом огне (5–10 минут). Затем вводим в него плавленый сыр. Все тщательно перемешиваем до полного расплавления сыра и сразу снимаем кастрюлю с плиты, не допуская кипячения.
Финальные штрихи
При подаче к столу суп посыпаем укропом.
Рыбное филе в кляре
Ингредиенты
Филе рыбы — 800 г
Мука пшеничная — ½
0,5 стакана
Крахмал — 2 ст. ложки
Яйцо — 1 штука
Ледяная вода (пиво) — ½0,5 стакана
Соль
Специи для рыбы
Растительное масло (для фритюра).
Способ приготовления
Филе рыбы нарезаем на порционные кусочки и посыпаем специями.
Для кляра соединяем муку, крахмал, яйцо, соль. Затем вливаем в данную смесь тонкой струйкой при помешивании ледяную воду или пиво.
Каждый кусок рыбы обмакиваем в кляр и отправляем в емкость с разогретым маслом (во фритюрницу).
Готовые куски для удаления лишнего масла выкладываем на бумажные полотенца.
Финальные штрихи
Подаем рыбу на блюде вместе с гарниром, в качестве которого могут выступать картофель или овощи.
Ростбиф из говядины
Ингредиенты
Мякоть говядины — 800 г
Перец и другие специи, травы (по вкусу)
Соль
Масло растительное (для жарки).
Способ приготовления
Солим мясо и обжариваем его на сковороде с растительным маслом со всех сторон. Затем натираем мясо специями, укладывая их основную часть сверху куска.
Помещаем мясо в форму, которую отправляем в разогретый до 250 градусов духовой шкаф. Через 20 минут температуру снижаем до 150 градусов и запекаем ростбиф до желаемой степени готовности. Готовое мясо вынимаем из духовки и даем ему «отдохнуть» 15 минут.
Финальные штрихи
Нарезаем ростбиф тонкими ломтиками, выкладываем на блюдо, выстланное листьями салата.
Пунш персиковый
Ингредиенты
Персики консервированные — 1 банка
Вода — 0,75 л
Ликер клубничный — 100 мл
Апельсин — 1 штука
Сахар.
Способ приготовления
Достаем персики из банки. Апельсин нарезаем тонкими дольками вместе с кожурой и отправляем к персикам.
Вливаем воду (почти кипяток) и даем полученной смеси немного остыть. Добавляем в нее сахар или мед по вкусу. Ликер вводим, когда масса остынет. Фруктовый пунш подаем в холодном виде.
Салат с курицей и грибами
Ингредиенты
Куриное филе — 300 г
Шампиньоны свежие — 300 г
Огурец маринованный — 150 г
Корень сельдерея — 200 г
Майонез — 200 г
Горчица столовая — 1 ч. ложка
Соль.
Способ
приготовления
Куриное филе отвариваем в подсоленной воде. Затем отвариваем в подсоленной воде шампиньоны до готовности.
Натираем на крупной терке корень сельдерея. Маринованные огурцы нарезаем соломкой. Шинкуем также филе и грибы. Майонез смешиваем с горчицей.
Все ингредиенты складываем в емкость, заправляя их майонезно-горчичным соусом. Перед подачей к столу даем салату настояться 30–40 минут.
Творожный пудинг
Ингредиенты
Творог — 400 г
Яйца — 4 штуки
Мука — 4 ст. ложки
Крупа манная — 4 ст. ложки
Разрыхлитель — ½ 0,5 пакетика
Сахар — 4 ст. ложки
Соль
Ванилин.
Способ приготовления
Желтки отделяем от белков. Добавляем к желткам творог и хорошо перемешиваем смесь. Затем вводим в нее муку, снова вымешиваем массу. После этого понемногу добавляем манку и разрыхлитель (должна получиться густая однородная масса).
Взбиваем белки в крепкую пену со щепоткой соли, осторожно добавляя в процессе взбивания сахар. Небольшими порциями подмешиваем белки к творожной массе.
Выкладываем смесь в большую форму или в формочки для кексов. Запекаем пудинг в духовом шкафу 30 минут.
Кекс английский
Ингредиенты
Сахар — 1,5 стакана
Маргарин — 200 г
Яйцо куриное — 4 штуки
Кефир — 1 стакан
Сода — 1 ч. ложка
Мука пшеничная — 3 стакана
Орехи — 2 ст. ложки
Изюм — 2 ст. ложки
Сахарная пудра.
Способ приготовления
Сахар растираем с растопленным маргарином. Взбиваем венчиком яйца. Вводим их в маргариново‑сахарную смесь. После этого вливаем кефир, добавляем соду, погашенную уксусом или лимонным соком. Всыпаем изюм, орехи. Вмешиваем муку.
Раскладываем тесто по формочкам или в одну большую форму. Выпекаем полуфабрикаты в духовом шкафу, разогретом до температуры 180 градусов.
Финальные штрихи
Готовые кексы остужаем, выкладываем на блюдо, посыпаем сахарной пудрой.
Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора
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История английской кулинарии насчитывает не одно столетие. В ее развитие свою лепту внесли путешественники...
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