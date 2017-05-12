История английской кулинарии насчитывает не одно столетие. В ее развитие свою лепту внесли путешественники и завоеватели, которые в разное время пребывали в туманном Альбионе. Например, из Северной Америки в национальную кухню «пришел» красный картофель, а из Индии — шафран, карри, корица.



В целом англичане отдают предпочтение простым, но в то же время питательным блюдам, которые состоят в большинстве своем из натуральных продуктов. При приготовлении пищи британцы исходят чаще всего из собственных традиций, которые сложились на протяжении веков. Так, овощи (самые распространенные из них горошек и цветная капуста) отвариваются в воде с большим содержанием соли. Салат, приправленный растительным маслом, — блюдо, которое жители туманного Альбиона употребляют в любое время.

Всевозможные сыры — еще один завсегдатай английского стола. Британцы очень гордятся своими непревзойденными по вкусу и качеству сырами. В магазинах Соединенного Королевства вы найдете несколько сотен сортов этого продукта.

Классическим представителем английской кулинарии является пудинг, имеющий огромное количество разновидностей, — мясной, из гусиной печени, карамельный, ромовый, молочный, творожный и другие.

Мясо в Великобритании едят в любом виде — вяленом, вареном, жареном, тушеном. К числу лидеров мясных блюд относятся такие как ростбиф, бифштекс, обжаренный бекон и некоторые другие. Самый важный этап в приготовлении мяса — дополнение его специями, соусами. При этом особо популярны мятный и ягодный соусы.

Что касается овсянки, то на смену ей постепенно пришли мюсли и йогурты. Не обходится английский рацион без сладких блюд. И пальму первенства здесь держат кексы. Ну а о британском чаепитии вообще ходят легенды.

В майском выпуске «Наряда по кухне» я хочу предложить приготовить вам куриный суп с плавленым сыром, ростбиф из говядины, рыбное филе в кляре, салат с курицей и грибами, творожный пудинг, английский кекс и персиковый пунш. «Enjoy your meal!» — как говорят англичане.





Куриный суп с плавленым сыром

Ингредиенты

Бульон куриный — 2 л

Филе куриное — 600 г

Рис длиннозерный — 160 г

Лук — 2 средние головки

Плавленый сыр — 200 г

Сливочное масло — 4 ст. ложки

Петрушка

Укроп

Перец черный молотый

Соль.

Способ приготовления

Филе режем на кусочки. Рис промываем несколько раз. Лук шинкуем полукольцами. На сковороде разогреваем сливочное масло и выкладываем на него лук и филе, которые обжариваем до зарумянивания.

Куриный бульон доводим до кипения и опускаем в него рис и мелко рубленную петрушку. Варим эту смесь при слабом кипении 10–15 минут. Затем добавляем в нее филе с луком, солим, перчим. Снова варим суп на слабом огне (5–10 минут). Затем вводим в него плавленый сыр. Все тщательно перемешиваем до полного расплавления сыра и сразу снимаем кастрюлю с плиты, не допуская кипячения.

Финальные штрихи

При подаче к столу суп посыпаем укропом.





Рыбное филе в кляре

Ингредиенты

Филе рыбы — 800 г

Мука пшеничная — ½

0,5 стакана

Крахмал — 2 ст. ложки

Яйцо — 1 штука

Ледяная вода (пиво) — ½0,5 стакана

Соль

Специи для рыбы

Растительное масло (для фритюра).

Способ приготовления

Филе рыбы нарезаем на порционные кусочки и посыпаем специями.

Для кляра соединяем муку, крахмал, яйцо, соль. Затем вливаем в данную смесь тонкой струйкой при помешивании ледяную воду или пиво.

Каждый кусок рыбы обмакиваем в кляр и отправляем в емкость с разогретым маслом (во фритюрницу).

Готовые куски для удаления лишнего масла выкладываем на бумажные полотенца.

Финальные штрихи

Подаем рыбу на блюде вместе с гарниром, в качестве которого могут выступать картофель или овощи.





Ростбиф из говядины

Ингредиенты

Мякоть говядины — 800 г

Перец и другие специи, травы (по вкусу)

Соль

Масло растительное (для жарки).

Способ приготовления

Солим мясо и обжариваем его на сковороде с растительным маслом со всех сторон. Затем натираем мясо специями, укладывая их основную часть сверху куска.

Помещаем мясо в форму, которую отправляем в разогретый до 250 градусов духовой шкаф. Через 20 минут температуру снижаем до 150 градусов и запекаем ростбиф до желаемой степени готовности. Готовое мясо вынимаем из духовки и даем ему «отдохнуть» 15 минут.

Финальные штрихи

Нарезаем ростбиф тонкими ломтиками, выкладываем на блюдо, выстланное листьями салата.





Пунш персиковый

Ингредиенты

Персики консервированные — 1 банка

Вода — 0,75 л

Ликер клубничный — 100 мл

Апельсин — 1 штука

Сахар.

Способ приготовления

Достаем персики из банки. Апельсин нарезаем тонкими дольками вместе с кожурой и отправляем к персикам.

Вливаем воду (почти кипяток) и даем полученной смеси немного остыть. Добавляем в нее сахар или мед по вкусу. Ликер вводим, когда масса остынет. Фруктовый пунш подаем в холодном виде.





Салат с курицей и грибами

Ингредиенты

Куриное филе — 300 г

Шампиньоны свежие — 300 г

Огурец маринованный — 150 г

Корень сельдерея — 200 г

Майонез — 200 г

Горчица столовая — 1 ч. ложка

Соль.

Способ

приготовления

Куриное филе отвариваем в подсоленной воде. Затем отвариваем в подсоленной воде шампиньоны до готовности.

Натираем на крупной терке корень сельдерея. Маринованные огурцы нарезаем соломкой. Шинкуем также филе и грибы. Майонез смешиваем с горчицей.

Все ингредиенты складываем в емкость, заправляя их майонезно-горчичным соусом. Перед подачей к столу даем салату настояться 30–40 минут.





Творожный пудинг

Ингредиенты

Творог — 400 г

Яйца — 4 штуки

Мука — 4 ст. ложки

Крупа манная — 4 ст. ложки

Разрыхлитель — ½ 0,5 пакетика

Сахар — 4 ст. ложки

Соль

Ванилин.

Способ приготовления

Желтки отделяем от белков. Добавляем к желткам творог и хорошо перемешиваем смесь. Затем вводим в нее муку, снова вымешиваем массу. После этого понемногу добавляем манку и разрыхлитель (должна получиться густая однородная масса).

Взбиваем белки в крепкую пену со щепоткой соли, осторожно добавляя в процессе взбивания сахар. Небольшими порциями подмешиваем белки к творожной массе.

Выкладываем смесь в большую форму или в формочки для кексов. Запекаем пудинг в духовом шкафу 30 минут.





Кекс английский

Ингредиенты

Сахар — 1,5 стакана

Маргарин — 200 г

Яйцо куриное — 4 штуки

Кефир — 1 стакан

Сода — 1 ч. ложка

Мука пшеничная — 3 стакана

Орехи — 2 ст. ложки

Изюм — 2 ст. ложки

Сахарная пудра.

Способ приготовления

Сахар растираем с растопленным маргарином. Взбиваем венчиком яйца. Вводим их в маргариново‑сахарную смесь. После этого вливаем кефир, добавляем соду, погашенную уксусом или лимонным соком. Всыпаем изюм, орехи. Вмешиваем муку.

Раскладываем тесто по формочкам или в одну большую форму. Выпекаем полуфабрикаты в духовом шкафу, разогретом до температуры 180 градусов.

Финальные штрихи

Готовые кексы остужаем, выкладываем на блюдо, посыпаем сахарной пудрой.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора