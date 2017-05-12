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Дети – о дороге

12.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На базе Минского городского Дворца детей и молодежи состоялся 44‑й городской слет юных инспекторов движения «Зеленая волна», посвященный 100‑летию МВД. Данный конкурс проводится с целью пропаганды соблюдения Правил дорожного движения среди детей и подростков, привития навыков безопасного поведения, а также предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Как уточнила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук, традиционно девять команд каждого района города Минска боролись за победу и право представлять город Минск на республиканском этапе слета, который пройдет с 24 по 27 мая в городе Борисове.

В первый день слета ребята соревновались в знании Правил дорожного движения, оказании первой помощи, фигурном вождении велосипеда. Также юные инспекторы движения показали агитационно-художественные выступления, ролики о проделанной отрядом работе за текущий учебный год. Во второй конкурсный день ребятам предстояло пройти один из сложнейших этапов слета — вождение велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению. Каждый участник слета проехал по импровизированному автогородку, используя свои знания дорожной разметки и знаков, сигналов регулировщика и правил движения на велосипеде. На каждом этапе действия команды оценивало компетентное жюри.

В итоге призовые места распределились следующим образом. Третье место занял отряд ЮИД СШ № 81 Фрунзенского района г. Минска. Второе — ребята из отряда ЮИД СШ № 53 Советского района г. Минска. Отряд ЮИД из Советского района до этого восемь лет подряд одерживал победу на городских соревнованиях юных инспекторов движения и пять раз становился победителем республиканских. А первое место в упорной борьбе завоевали ребята из отряда ЮИД СШ № 30 Октябрьского района г. Минска. Кстати, этот отряд впервые представлял Октябрьский район на городском этапе слета и, несмотря на это, смог одержать заслуженную победу. Именно он представит столицу на юбилейном — 45‑м — слете-конкурсе юных инспекторов движения, который пройдет в городе Борисове.

Константин Егоров, фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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