Chevrolet Spark, Aveo и Cobalt ушли, но обещали вернуться. И сделали это! Да так, что заставили трепетать дилеров бюджетных автомобилей, составив им серьезную конкуренцию. Теперь они продаются в автосалонах СНГ под маркой RAVON по самым доступным ценам и в хороших комплектациях. Кроме того, ряд новинок имеет надежные автоматические трансмиссии Aisin. Но, не кривя душой, новинками их можно назвать лишь с натяжкой – если закрыть неизвестную эмблему рукой, то в очертаниях буквально всего модельного ряда можно узнать все те же проверенные временем Chevrolet.

Из диалога на парковке:

— Это «китаец»?

— Нет, это не «китаец»!

— Просто собирается в России?

— Нет, и собирается не в России.

— А что это тогда?

— Chevrolet.

— Так эмблема же от какого-то «китайца»!

История модели

Действительно, китайский автопром приучил белорусов: к автомобилю с неизвестной эмблемой на капоте или решетке радиатора непременно нужно относиться с опаской. Однако чтобы узнать в кузове нового RAVON R4 Chevrolet Cobalt третьего поколения, не нужно быть автомобильным экспертом. Авто первых двух поколений, к слову, на авторынок целого ряда стран не поставлялись — они продавались исключительно на американском континенте. В Россию третий Cobalt пришел лишь в 2011 году, но общего с американским автомобилем он имел мало, хоть первые машины и экспортировались аж из Бразилии. Чуть позже производство среднеразмерного седана было перенесено на производственные площади узбекского завода UzDaewoo, которое в начале 2000‑х годов выкупил концерн General Motors.

Один из самых больших в классе

Раньше новый Cobalt в линейке моделей Chevrolet занимал место между компактным Chevrolet Aveo и более взрослым Cruze. Ныне его брат-близнец RAVON R4 позиционируется концерном как основной конкурент Renault Logan. Он и внешне похож — такой же высокий, слегка угловатый и аскетичный в формах, седан. Дополнительную схожесть добавляют оригинальные выштамповки на дверях и крыльях, дверные ручки и задняя оптика. Однако это лишь на первый взгляд. На самом деле RAVON R4 заметно больше «француза» по размеру — салон впечатляет простором! В нем без проблем усядутся спереди двое взрослых (не касаясь друг друга локтями, замечу), а сзади будут комфортно себя чувствовать трое средних по телосложению мужчин. Благодаря большим дверям и широким дверным проемам садиться за руль машины — одно удовольствие. Не приходится нагибаться или залезать в салон, согнувшись в три погибели.

Неудивительно, что в салоне так много места: равных ему по размерам в классе B (именно к таковому относится RAVON R4) практически нет. Разве что явный переросток седан Nissan Almera с 4.656‑миллиметровой длиной кузова может быть противопоставлен 4.479‑милиметровому R4. При этом размер багажника у «японца» с российской пропиской явно уступает кровному «узбеку» — почти 500 против 545 литров. А для белорусов размер багажного отделения влияет на выбор авто не меньше параметров надежности мотора и коррозийной устойчивости кузова.



В салоне все отрегулировано и находится на нужных и интуитивно удобных местах. Дополнительное удобство для водителя создает читаемая и понятная даже при беглом взгляде панель приборов. На ней разместился только стрелочный тахометр и электронный спидометр — оригинальное решение для бюджетного авто. Есть и неплохой бортовой компьютер с набором стандартных указателей — расход топлива, запас хода, средняя скорость и другие. Без всего этого сегодня трудно представить себе современный автомобиль.

Сиденья очень комфортные и приятные на ощупь — в богатых комплектациях вместо бюджетной ткани доступен мягкий велюр. Эта опция удивляет и выводит R4 на первое место по комфорту. Да, не самое практичное решение для такси и бизнеса, а дилер видит основное применение седана именно в этих сферах, но в качестве семейного авто — вполне себе ничего. Уютно, одним словом.

Подлокотника на заднем ряду нет, а вот различных ниш и емкостей для мелочей, подстаканников в дверях — в излишестве. Это приятно радует! Шумоизоляция, жесткий пластик? На мой взгляд, эти претензии из разряда придирок. Обычная машина со стандартным набором современных «прелестей». В конце концов, шумоизоляцию можно и дополнительно сделать, а людей, которые спят на торпедо, я лично не знаю. Оттого и не понимаю сакрального смысла постукиваний по панели фалангой пальца и радостные выкрикивания: «Ага, деревянная!».



Может также насторожить узбекская сборка, но на первый взгляд панели собраны очень аккуратно, ровненько. На ходу ничего не скрипит и не дребезжит. Литники все бережно зачищены и создают впечатление тщательной доработки машины перед выездом из заводских цехов. На потолке нет даже пластиковых пистонов, которые свойственны современным «бюджетникам».

Устройтесь поудобнее, начинаем движение

RAVON R4 оснащен 1,5‑литровым 106‑сильным бензиновым двигателем и 5‑ступенчатой коробкой передач, доступен и 6‑ступенчатый «автомат». Причем разница в цене между базовой версией и топовой не такая уж и большая, чтобы отказывать себе в удовольствии от покупки машины с более современной трансмиссией.

Садимся за руль и не перестаем удивляться — сиденья полностью «поглотили» спину и пятую точку. Спинной упор не регулируется, но и стандартного вполне достаточно для комфортного передвижения на дальние расстояния как по городу, так и за его пределами. Руль регулируется только в одной плоскости — по высоте, но за счет внятной регулировки сиденья найти комфортное положение за рулем мне труда не составило. Еще к плюсам R4 отнесу карманы в обоих спинках передних сидений. Да уж, не думал я, что когда-нибудь это станет также непривычно, как и подголовники второго ряда сидений в базе…

Эргономика также на высоте — с первого взгляда понятно, где какие органы управления находятся. Даже сигнал клаксона — на штатном месте — руле. Кто ездил на Renault Logan, меня поймет. А вот управление магнитолой, мягко говоря, непривычное. Во‑первых, в глаза бросаются две абсолютно идентичные «крутелки»: одна регулирует громкость, а вторая позволяет выбирать музыку из альбома. Но находятся они рядом, и без привычки интуитивно можно спутать. Придирка? Может быть, но к плюсам RAVON, бесспорно, можно отнести наличие хорошей магнитолы — с Bluetooth, AUX и USB-входом — даже в базовой комплектации. Это вам не аудиоподготовка с отверстиями под динамики, которую до сих пор, в XXI веке, предлагают некоторые автопроизводители. А потом еще и с гарантии снимают автомобиль, если владелец решит установить магнитолу самостоятельно, а не в сервисном центре.



После начала движения первым делом замечаешь внятную работу коробки передач. Каждая передача быстро и четко включается, агрегат прощает ошибки водителя и вытягивает машину на более высокой передаче или сглаживает резкое включение пониженной. Никаких электронных помощников типа ESP или ESC нет, но это не мешает машине ровно держать дорогу без каких-либо намеков на занос даже на скользкой дороге (да-да, пару дней назад в столице выпал снег) и с летней резиной.

Настройка подвески и вовсе удивляет — мелкие ямы машина «проглатывает» незаметно, стыки дорожных плит и трамвайные пути можно услышать только из-за посредственной шумоизоляции, но никак не потому, что машину начало трясти как самолет во время торможения после посадки. А ямы, даже самые большие, для R4 не преграда. Да и клиренс позволяет парковаться прямо к бордюру — в городе это бесценно.

Тормоза также не могут не радовать — при 60–70 км/ч автомобиль останавливается как вкопанный. Вот только их конструкция старовата — сзади до сих пор барабаны. Да, это странно. Но ведь надежно и эффективно. Зачем тогда придумывать что-то новое?

Цена вопроса

На белорусском рынке новый RAVON R4 предлагается только с полуторалитровым 106‑сильным бензиновым мотором и 5‑ступенчатой механической или 6‑диапазонной автоматической коробкой передач. Всего для покупателей доступно три комплектации: Comfort, Optimum и Elegant.

Первая их них стоит от 16.000 белорусских рублей. В оснащение базового автомобиля входит защита двигателя, водительская подушка безопасности, ABS, крепление детских сидений ISOFIX, центральный замок с дистанционным управлением на ключе, аудиосистема и раздельно складывающиеся спинки задних сидений. За «автомат» в этой комплектации придется доплатить 2.000 рублей.

Кондиционер, две фронтальные подушки безопасности, передние электростеклоподъемники и прочие опции появляются только в комплектации Optimum стоимостью от 17.300 рублей, такой автомобиль с автоматической коробкой передач оценен в 19.200 рублей, максимальная версия Elegant с механикой стоит 17.600 рублей, а с АКП — 19.800 рублей.

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Вывод напрашивается сам собой: RAVON R4 — это серьезный, проверенный временем автомобиль с известной биографией, который может и должен составить конкуренцию популярным в Беларуси автомобилям B‑класса. Секрет его успеха прост — отличное соотношение цены, качества и доверие потребителей!

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Дениса Малышица

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