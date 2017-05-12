«Такие странные» на «МИРе» завоевали награду «Телевершины»

Покорили «Телевершину». В Минске назвали обладателей главной телевизионной награды страны. Среди победителей - сотрудники нашего телеканала. Первой коллег поздравила корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Обычно мы всех снимаем, а сами, как правило, остаемся за кадром. Но не сегодня. Белорусские журналисты, операторы, режиссеры - все те, кто делает телевидение, надели вечерние наряды и сами вышли на красную дорожку.

Из почти трех сотен заявок отобрали чуть больше 120 номинантов. Заветных статуэток всего 25, еще четыре специальные номинации вне конкурса. Вес «Телевершины» - полтора килограмма, высота - 39 сантиметров. А украшает бронзовую статуэтку искусственный бриллиант.

Финальное голосование было тайным. Подсчет голосов традиционно вело Министерство информации. В жюри признали: выбор был непростой, поэтому кто станет победителем, номинанты не знали до последнего.

«Достойных было очень много, гораздо больше, чем самих «Телевершин». Но в этом и есть прелесть процесса отбора», - отметил сопредседатель жюри XIII Национального телевизионного конкурса «Телевершина-2017», народный артист Беларуси Александр Ефремов.

Эта церемония - тринадцатая по счету. Каждый год на сцену за своей «Телевершиной» поднимается команда телеканала «МИР». На этот раз в номинации «Лучшая культурно-просветительская программа» победил проект «МИРа» «Такие странные».

Правда, что все белорусы обожают картошку, оттого их и называют «бульбашами»? Почему Беларусь прозвали страной-партизанкой? И как вообще рождаются стереотипы о национальной психологии? Вот уже год она развеивает мифы о белорусах. Корреспондент телеканала «МИР» Ольга Забелич признается: телевидение это просто, когда есть команда.

«На самом деле, это командная работа. Один в поле не воин. На телевидении это играет огромную роль. Я хочу сказать спасибо своей команде. Ура! «МИР» победил!», - сказала автор программы «Такие странные» Ольга Забелич.

Чтобы сделать получасовую передачу, команда телевизионщиков работает несколько недель. Что и говорить, если порой один трехсекундный кадр приходится выжидать целый день или часами уговаривать на интервью скромного собеседника. Главное - чтобы зритель всего этого не заметил, а посмотрел программу, как говорится, на одном дыхании.

В прошлом году победителями Национального журналистского конкурса «Телевершина» в Минске стали сразу два проекта телеканала «МИР» - это «Второй дом» и «Репортаж с фронта».