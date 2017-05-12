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Фестиваль детских колясок устроили в Гродно

12.05.2017 20:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ГРОДНО, 12 мая — Sputnik. Фестиваль оригинальных детских колясок, приуроченный ко Дню семьи, прошел в пятницу в Гродно. Оригинальная колонна с малышами проехала от площади Советской до парка Жилибера.

В фестивале участвовали более 70 семей, которые с фантазией подошли к оформлению главного детского транспорта. Например, одни детские коляски превратили в ящик с апельсинами, другие — в зеленую лужайку с цветами и бабочками, третьи — в виде пышной цветочной корзинки. Можно было встретить Мойдодыра, Гарри Поттера и пиратов Карибского моря.

Фестиваль детских колясок устроили в Гродно
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Дети — цветы жизни, а коляска в виде цветочной корзинки — доказательство
Фестиваль детских колясок устроили в Гродно
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Королевская семья, а самая маленькая принцесса — на троне

В каждой коляске ехал маленький пассажир, а у декорированного транспорта имелось свое название. Так, в воздушном шаре перемещалась "Даша-путешественница", по соседству — "Чебурашка в апельсинах" и "Маленький дачник". Чтобы соответствовать созданному образу, многие родители тоже надевали тематические костюмы.

Фестиваль детских колясок устроили в Гродно
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Ради гродненского фестиваля колясок Карлсон покинул свою крышу

Парад детских колясок — это традиционный гродненский праздник, приуроченный ко Дню семьи. Организаторы мероприятия — сотрудники Администрации Ленинского района — говорят, что таким нестандартным способом они хотят показать, что семья и дети — это главные ценности.

Фестиваль детских колясок устроили в Гродно
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Даша-путешественница готова к полету на воздушном шаре

Фестиваль колясок проходит уже третий год подряд. В нынешнем году он состоялся с размахом — впервые ребята проехались по главной пешеходной улице. Посмотреть на красочное мероприятие пришло довольно много обычных горожан.

 
Теги: Гродно
 
 
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На один вечер в Гродно детские коляски превратились в пиратские корабли, чашку кофе, цветочную корзинку или готовый к полету воздушный шар и прошли колонной по...

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