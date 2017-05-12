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WikiLeaks опубликовал новые секретные документы ЦРУ о кибершпионаже

12.05.2017 20:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мая – Sputnik. Портал WikiLeaks обнародовал в пятницу новую часть секретных документов ЦРУ, которые касаются двух используемых ведомством инструментов кибершпионажа.

WikiLeaks опубликовал новые секретные документы ЦРУ о кибершпионаже
© Flickr/ Alan Levine
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Первый раскрывает схему механизма AfterMidnight ("После полуночи"): он включает большое количество мелких программ под названием Gremlins, незаметно собирающих данные о зараженном компьютере, нарушающих функционал компонентов ПО или служащих для техподдержки других шпионских вирусов. 

Второй часть относится к вредоносной программе Assassin, которая устанавливается на компьютеры с ОС Microsoft Windows и может обновляться для конкретных задач.

Первая часть пакета документов ЦРУ портал WikiLeaks опубликовал 7 марта, она включала более 8,5 тысячи файлов и документов, которые хранились во внутренней сети Центра по киберразведке.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые данные касаются вредоносного шпионского ПО – программ слежки Gremlins и Assassin.

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