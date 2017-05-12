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WikiLeaks опубликовал новые секретные документы ЦРУ о кибершпионаже
12.05.2017 20:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Портал WikiLeaks обнародовал в пятницу новую часть секретных документов ЦРУ, которые касаются двух используемых ведомством инструментов кибершпионажа.
Первый раскрывает схему механизма AfterMidnight ("После полуночи"): он включает большое количество мелких программ под названием Gremlins, незаметно собирающих данные о зараженном компьютере, нарушающих функционал компонентов ПО или служащих для техподдержки других шпионских вирусов.
Второй часть относится к вредоносной программе Assassin, которая устанавливается на компьютеры с ОС Microsoft Windows и может обновляться для конкретных задач.
Первая часть пакета документов ЦРУ портал WikiLeaks опубликовал 7 марта, она включала более 8,5 тысячи файлов и документов, которые хранились во внутренней сети Центра по киберразведке.
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Новые данные касаются вредоносного шпионского ПО – программ слежки Gremlins и Assassin.
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