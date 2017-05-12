WikiLeaks опубликовал новые секретные документы ЦРУ о кибершпионаже

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Портал WikiLeaks обнародовал в пятницу новую часть секретных документов ЦРУ, которые касаются двух используемых ведомством инструментов кибершпионажа.

Первый раскрывает схему механизма AfterMidnight ("После полуночи"): он включает большое количество мелких программ под названием Gremlins, незаметно собирающих данные о зараженном компьютере, нарушающих функционал компонентов ПО или служащих для техподдержки других шпионских вирусов.

Второй часть относится к вредоносной программе Assassin, которая устанавливается на компьютеры с ОС Microsoft Windows и может обновляться для конкретных задач.

Первая часть пакета документов ЦРУ портал WikiLeaks опубликовал 7 марта, она включала более 8,5 тысячи файлов и документов, которые хранились во внутренней сети Центра по киберразведке.