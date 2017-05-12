Маршруты некоторых автобусов и троллейбусов 13 мая временно изменятся

В связи с закрытием движения всех видов транспорта по проспекту Победителей на участке от ул. Немига до ул. Ратомская и по проспекту Машерова от ул. Даумана до ул. Тимирязева 13 мая внесены изменения в трассы движения городских маршрутов, сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В период с 14.00 ориентировочно до 16.30:

- № 29, 1112-ТК со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршруту в обоих направлениях;

- № 1051-ТК со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева и далее по маршруту в обоих направлениях;

- № 44, 136 со стороны просп. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Ратомская, просп. Победителей, в обратном направлении – по просп. Победителей, ул. Ратомская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова;

- № 163 со стороны ул. Кальварийская по ул. Романовская Слобода, ул. Немига, в обратном направлении – по ул. Немига, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская.

В период с 14.5 ориентировочно до 16.30:

- № 1 со стороны ДС «Веснянка» по ул. Нарочанская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях;

- № 119С со стороны МКАД по просп. Победителей, ул. Ратомская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях с выполнением остановочных пунктов «2-я городская детская больница», «Л.Украинки», «Тимирязева», «ст.м. Фрунзенская», «Романовская Слобода» (в обратном направлении «Городской Вал»);

- № 1056-ТК со стороны ТЦ «Ждановичи» по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях;

- № 91 со стороны ул. М.Богдановича по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская до ДС «Веснянка» в обоих направлениях;

- № 69 со стороны просп. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях;

- № 133 со стороны ДС «Веснянка» по ул. Нарочанская, ул. Тимирязева, ул. Орловская и далее по маршруту, в обратном направлении – по ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Нарочанская;

- № 76Э, 89Э со стороны пл. Бангалор по Орловская, ул. Тимирязева, в обратном направлении – по ул. Тимирязева, ул. Орловская и далее по маршрутам с выполнением о.п. «Л.Украинки»;

- № 73, 1073-ТК со стороны микрорайона Лебяжий по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, в обратном направлении – по ул. Немига, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева;

- № 11 со стороны просп. Пушкина по ул. Тимирязева, ул. Нарочанская в обоих направлениях;

- троллейбусные маршруты № 10, 39, 77 организуются до р/к «Берута».