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17 уголовных дел заведено на директора одного из предприятий Брестской области
13.05.2017 07:49 — Новости Общества | Tut.by
Сразу 17 уголовных дел заведено на директора одного из государственных предприятий Брестской области. По версии следствия, на протяжении двух лет он предоставлял банку ложные сведения о деятельности завода для получения очередных траншей государственного целевого кредита, сообщает
В управлении департамента финансовых расследований КГК по Брестской области рассказали, что всего предприятию было выделено больше 10 млрд неденоминированных рублей — примерно полмиллиона долларов:
— У переработчиков сельхозпродукции есть возможность получить кредит на льготных условиях. Но для этого необходимо выполнить несколько условий. Например, закупать сырье не через посредников, а только напрямую, у производителей. Однако, чтобы освоить все выделенные средства, предприятие прибегало к услугам коммерческих структур. При этом в банк предоставлялась ложная информация о том, что сырье приобретается исключительно у сельхозпроизводителей. Всего установлено 17 подобных фактов.
Санкции статьи за выманивание кредита или субсидии предусматривают ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. Дело передано в суд.
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На протяжении двух лет он предоставлял банку ложные сведения о деятельности завода для получения очередных траншей государственного целевого кредита.
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