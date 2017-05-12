Картина дня: кадровые решения, в школу с 9 часов, что помогло NaviBand выйти в финал и турниры роботов

Сферу спорта в Беларуси ожидает серьезное переформатирование. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, согласовывая назначение Сергея Репкина ректором Белорусского государственного университета физической культуры. Александр Лукашенко высказал долю критики по поводу качества и результатов игры белорусских хоккеистов.
В Беларуси более 15% пар бесплодны, сообщила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения, доцент кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО Юлия Савочкина. По ее словам, этой проблеме в Беларуси уделяется большое внимание, в стране планируется создать службу планирования семьи и службу мужского здоровья.
110 лет назад родился Жинович (наст. Жидович) Иосиф Иосифович, белорусский цимбалист, дирижер, композитор, педагог, народный артист Беларуси (1955), народный артист СССР (1968). В 1944-74 гг. преподавал в Белорусской консерватории, где основал класс цимбал и кафедру народных инструментов. С 1946 г. художественный руководитель и главный дирижер Оркестра белорусских народных инструментов (с 2003 г. Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь его имени). Умер в 1974 г.
65 лет назад родился Матецкий Владимир Леонардович, российский композитор. Автор песен "Лаванда", "Было, но прошло", "Хуторянка" и др.
45 лет назад родилась Снежина Татьяна Валерьевна, российская певица, автор лирических песен, поэт и композитор. Умерла в 1995 г.
155 лет назад швейцарский часовщик Адольф Николь изобрел хронограф.
15 мая
В Республике Беларусь - День семьи.
Международный день семей. Отмечается ежегодно с 1994 года в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года.
135 лет назад родился Голубок (наст. Голуб) Владислав Иосифович, белорусский театральный деятель, драматург, режиссер, актер, художник, народный артист Беларуси (1928). С 1908 г. выступал как поэт и прозаик. В 1917-20 гг. драматург, актер и режиссер Первого товарищества белорусской драмы и комедии. В 1920 г. организатор и художественный руководитель Труппы белорусских артистов, с 1931 директор. Автор около 40 пьес на темы из жизни белорусского народа: мелодрамы "Последняя встреча", "Безвинная кровь", "Лучик счастья", комедии "Писаревы именины", "Суд", "Женихи" и др. Был художником-декоратором всех своих постановок. Умер в 1937 г.
95 лет назад родился Василевский Пятро (Петр Савельевич), белорусский писатель, кинорежиссер. В 1953-88 гг. работал на киностудии "Беларусьфильм". Автор пьес "Год девятьсот семнадцатый", "Человек вернулся", "Руслан плюс Людмила", киносценариев, повестей и др. Как режиссер поставил фильмы "Полесская легенда", "Рогатый бастион" и др. Умер в 2002 г.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.
Комментарии