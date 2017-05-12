Картина дня: кадровые решения, в школу с 9 часов, что помогло NaviBand выйти в финал и турниры роботов

ВЧЕРА

Картина дня. 12 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-16 мая совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику . Глава государства в Пекине примет участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", где изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению сотрудничества на евразийском континенте с акцентом на совместном мирном взаимовыгодном развитии.

Создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году , а также определены ее полномочия. Соответствующий указ №156 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2017 году" подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Раньше 9 часов уроки начинать не надо" - Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ .

"Цены, зарплата, занятость" - Александр Лукашенко требует выполнения задач по повышению жизненного уровня населения .

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы . Президент Беларуси требует, чтобы к руководству в самых разных отраслях приходили молодые, но, вместе с тем, профессионально подготовленные люди .

Сферу спорта в Беларуси ожидает серьезное переформатирование . Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, согласовывая назначение Сергея Репкина ректором Белорусского государственного университета физической культуры. Александр Лукашенко высказал долю критики по поводу качества и результатов игры белорусских хоккеистов.

Перспективы сотрудничества со швейцарской трейдинговой компанией Glencore International AG обсуждены 12 мая на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством этой компании.

В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" завершено строительство первой очереди торгово-логистического субпарка . В церемонии открытия принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. В ближайшее время планируется приступить к строительству второй очереди. Регулярный автобусный маршрут №375 связал Минск и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" . Как сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев, уникальная для Беларуси станция очистки хозяйственно-бытовых стоков заработает в индустриальном парке "Великий камень" в июне .

Порядок выступлений в финале "Евровидения-2017" . Представители Беларуси - группа NaviBand - выступит под номером 3. Группа NaviBand считает, что песня на белорусском языке помогла им выйти в финал . Вспоминаем, в какие годы Беларусь выходила в финал "Евровидения" .

РЕПОРТАЖ: "Гісторыя" переживаний за NaviBand на "Евровидении" .

Белорусская группа NaviBand опубликовала на своем канале в YouTube кавер на песню участника из Италии Франческо Габбани .

В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска , сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. По его словам, более 66% жителей Беларуси выступают за введение обязательного отцовского отпуска . Также прорабатывается вопрос об установлении Дня отца .

В Беларуси усилят господдержку семей с детьми-инвалидами , сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. В Беларуси депозитных счетов "Семейный капитал" открыто на общую сумму более $361 млн , рассказал Александр Румак.

В Беларуси более 15% пар бесплодны , сообщила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения, доцент кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО Юлия Савочкина. По ее словам, этой проблеме в Беларуси уделяется большое внимание, в стране планируется создать службу планирования семьи и службу мужского здоровья.

В Беларуси планируется предоставлять отсрочку от службы в армии при прохождении интернатуры , сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко.

Парк высоких технологий и Microsoft определили лучшие белорусские стартапы . В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники открылась учебная лаборатория по защите информации .

РЕПОРТАЖ: Турниры роботов, конкурс стартапов и интернет вещей: в Минске открылась выставка Roboticon-2017 .

Первая серийная зарядная станция для электромобилей от ОАО "Витязь" в скором времени будет установлена в Минске , сообщил заместитель главного инженера витебского предприятия Александр Борисович. Первый опытный образец под наименованием ЕС-301 меньше месяца работает в тестовом режиме в Витебске.

Открытые площадки для оказания услуг населению будут предоставлять в Минске в аренду

В Бресте к 500-летию белорусского книгопечатания установят памятник Брестской библии .

Контракт на проведение II Европейских игр в Минске планируется подписать через месяц , сообщил в Национальном олимпийском комитете Беларуси генеральный секретарь НОК Анатолий Котов. Тяжелую атлетику и стрельбу из лука планируют включить в программу II Европейских игр в 2019 году , рассказал заместитель председателя координационной комиссии ЕОК, президент НОК Хорватии Златко Матеша. Речь об этом шла на рабочем совещании по проведению Евроигр-2019 в НОК Беларуси.

Финалистами футбольной Лиги Европы стали английский "Манчестер Юнайтед" и амстердамский "Аякс" . Финальный поединок нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 24 мая на поле "Френдс Арены" в Стокгольме.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13-14 мая

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь".

Новый сезон проекта "Пешеходка" стартует в Минске 13 мая . Фестиваль уличных музыкантов "Место под солнцем", который пройдет в Верхнем городе, соберет свыше 100 коллективов и исполнителей. Начало в 13.00.

Международный велокарнавал "Viva, ровар" пройдет в минском парке Победы 13 мая.

"Майские музыкальные вечера" пройдут в филиале Музея истории Минска "Лошицкая усадьба" 13, 20 и 27 мая.

Более 90 белорусских музеев присоединятся к международной акции "Ночь музеев-2017" . Акция в Беларуси стартует уже в субботу, 13 мая.

13-14 мая в Минске в Центральном детском парке им. Горького состоится социально-благотворительный проект "Фестиваль семьи". 14 мая состоится семейный забег Family Run, начало мероприятия в 11.00.

Республиканские соревнования по плаванию среди детей и подростков "Фестиваль плавания "Золотая рыбка" на призы Александры Герасимени пройдут в Минске 13 мая.

На Августовском канале 13 мая впервые пройдет фестиваль скандинавской ходьбы "Крочым разам" . Заявки на участие в фестивале подали свыше 100 любителей ходьбы со всей Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

14 мая

110 лет назад родился Жинович (наст. Жидович) Иосиф Иосифович, белорусский цимбалист, дирижер, композитор, педагог, народный артист Беларуси (1955), народный артист СССР (1968). В 1944-74 гг. преподавал в Белорусской консерватории, где основал класс цимбал и кафедру народных инструментов. С 1946 г. художественный руководитель и главный дирижер Оркестра белорусских народных инструментов (с 2003 г. Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь его имени). Умер в 1974 г.

65 лет назад родился Матецкий Владимир Леонардович, российский композитор. Автор песен "Лаванда", "Было, но прошло", "Хуторянка" и др.

45 лет назад родилась Снежина Татьяна Валерьевна, российская певица, автор лирических песен, поэт и композитор. Умерла в 1995 г.

155 лет назад швейцарский часовщик Адольф Николь изобрел хронограф.

15 мая

В Республике Беларусь - День семьи.

Международный день семей. Отмечается ежегодно с 1994 года в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года.

135 лет назад родился Голубок (наст. Голуб) Владислав Иосифович, белорусский театральный деятель, драматург, режиссер, актер, художник, народный артист Беларуси (1928). С 1908 г. выступал как поэт и прозаик. В 1917-20 гг. драматург, актер и режиссер Первого товарищества белорусской драмы и комедии. В 1920 г. организатор и художественный руководитель Труппы белорусских артистов, с 1931 директор. Автор около 40 пьес на темы из жизни белорусского народа: мелодрамы "Последняя встреча", "Безвинная кровь", "Лучик счастья", комедии "Писаревы именины", "Суд", "Женихи" и др. Был художником-декоратором всех своих постановок. Умер в 1937 г.

95 лет назад родился Василевский Пятро (Петр Савельевич), белорусский писатель, кинорежиссер. В 1953-88 гг. работал на киностудии "Беларусьфильм". Автор пьес "Год девятьсот семнадцатый", "Человек вернулся", "Руслан плюс Людмила", киносценариев, повестей и др. Как режиссер поставил фильмы "Полесская легенда", "Рогатый бастион" и др. Умер в 2002 г.

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