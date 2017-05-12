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Синдром Дауна: что нужно знать о болезни здоровому человеку
13.05.2017 10:00 — Новости Общества | Tut.by
Синдром Дауна - самая распространенная генетическая аномалия в мире. Один из 700 новорожденных появляется на свет с ней. Это генетическая случайность, с которой можно успешно жить и строить собственную семью и карьеру. TUT.BY при помощи социального проекта "Рэспубліка Сонейка" собрал важные факты о заболевании, которые полезно знать каждому.
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Синдром Дауна - самая распространенная генетическая аномалия в мире. Один из 700 новорожденных появляется на свет с ней. TUT.BY при помощи социального проекта...
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