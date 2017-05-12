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Днем 14 мая в Беларуси будет до 20 градусов тепла

13.05.2017 10:16 — Новости Общества | БелТА  
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Днем 14 мая в Беларуси будет до 20 градусов тепла

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 14 мая в Беларуси воздух прогреется до 20 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов со знаком плюс, по северо-восточной части в отдельных районах - от нуля до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов тепла.

Опасных метеорологических явлений не ожидается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Опасных метеорологических явлений не ожидается

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