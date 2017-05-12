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Шорец: Участки для строительства многодетным минчанам в перспективе планируют выделять в Руденске

13.05.2017 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Участки для строительства в Минске многодетным семьям выделять не планируется, в перспективе индивидуальные жилые дома минчане смогут построить в городах-спутниках. Об этом сообщил во время прямой телефонной линии 13 мая председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«В городе практически нет свободной земли в пределах МКАД, которая может выделяться под усадебную застройку. Мы многодетные семьи обеспечиваем жильем, направляя средства на строительство многоквартирных домов. Генеральным планом и указом по развитию городов-спутников предусмотрено, что потенциально Руденск станет частью Минска. Возможно, в течение пяти-десяти лет мы будем выделять участки там», — отметил Андрей Шорец.

Среди тем, которые жители столицы также подняли во время прямой телефонной линии, несанкционированная торговля в подземных переходах и обилие незаконной рекламы на столбах, которые портят облик города, работа системы вентиляции на входе на станцию метро «Михалово». Жильцы домов по переулку Калинина, где около шести лет назад проведен капитальный ремонт, попросили привести в порядок территорию после ремонта теплотрассы. Со всеми поступившими обращениями Андрей Шорец пообещал разобраться.

 
Теги: Минск
 
 
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"В городе практически нет свободной земли в пределах МКАД, которая может выделяться под усадебную застройку", - заявил Шорец.

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