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ГПК Беларуси рекомендует выезжающим в Украину воспользоваться пунктами "Мокраны" и "Невель"
13.05.2017 12:22 — Новости Общества | БелТА
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси разместил на своем сайте рекомендации для граждан, выезжающих в Украину, сообщает БЕЛТА.
"В связи со сбоем программного обеспечения Государственной фискальной службы Украины в пункте пропуска "Городище" (сопредельный белорусский "Верхний Теребежов") прекращено оформление граждан и транспортных средств. Рекомендуем выбирать ближайший международный пункт пропуска "Мокраны" ("Доманово"), а также межгосударственный пункт пропуска "Невель" ("Прикладники") для граждан Беларуси и Украины", - говорится в сообщении.
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