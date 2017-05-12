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ГПК Беларуси рекомендует выезжающим в Украину воспользоваться пунктами "Мокраны" и "Невель"

13.05.2017 12:22 — Новости Общества | БелТА  
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси разместил на своем сайте рекомендации для граждан, выезжающих в Украину, сообщает БЕЛТА.

"В связи со сбоем программного обеспечения Государственной фискальной службы Украины в пункте пропуска "Городище" (сопредельный белорусский "Верхний Теребежов") прекращено оформление граждан и транспортных средств. Рекомендуем выбирать ближайший международный пункт пропуска "Мокраны" ("Доманово"), а также межгосударственный пункт пропуска "Невель" ("Прикладники") для граждан Беларуси и Украины", - говорится в сообщении.

О возобновлении движения будет опубликована дополнительная информация.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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