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Жители ЕАЭС узнают об опасных продуктах из общей базы данных
13.05.2017 11:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Жители стран ЕАЭС -
«Часть данной системы будет доступна рядовым потребителям, чтобы посмотреть, какая продукция в данный момент не соответствует техническим регламентам, что выявлено на рынке было органами госконтроля, надзора в каждой из сторон», - пояснил заместитель начальника Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров.
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