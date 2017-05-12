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Жители ЕАЭС узнают об опасных продуктах из общей базы данных

13.05.2017 11:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Жители стран ЕАЭС - под защитой. В Евразийском экономическом союзе создадут единую базу данных, в ней будет список товаров, которые угрожают жизни и здоровью людей, сообщает телеканал «МИР 24». Воспользоваться этой информацией сможет любой покупатель в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.

«Часть данной системы будет доступна рядовым потребителям, чтобы посмотреть, какая продукция в данный момент не соответствует техническим регламентам, что выявлено на рынке было органами госконтроля, надзора в каждой из сторон», - пояснил заместитель начальника Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров.

В воскресенье, 14 мая, президент России Владимир Путин как один из лидеров ЕАЭС выступит на форуме в Пекине. Мероприятие будет посвящено другому крупнейшему интеграционному проекту – «Новому Шелковому пути».

 
 
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