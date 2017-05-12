МИНСК, 13 мая — Sputnik. Государственный пограничный комитет Беларуси рекомендовал гражданам, которые выезжают в Украину на автомобильном транспорте, ехать через пункты пропуска "Мокраны" и "Невель".

Произошел сбой программного обеспечения Государственной фискальной службы Украины в пункте пропуска "Городище", в связи с этим прекращено оформление граждан и транспортных средств.

"В данной связи рекомендуется выбирать ближайший международный пункт пропуска "Мокраны" (Доманово), а также межгосударственный пункт пропуска "Невель" (Прикладники) для граждан Беларуси и Украины", — сообщили Sputnik в субботу в ГПК.

Там отметили, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Как сообщается на сайте ГПК, в настоящее время очереди в пограничных пунктах пропуска практически отсутствуют. Вообще нет очередей на украинском направлении, на польском направлении — очереди из 30 легковых автомобилей в пункте пропуска "Брест" (Варшавский мост) на выезд из РБ и в "Берестовице" из 50 большегрузных автомобилей на въезд.

На литовском направлении на выезд в очереди стоят 65 фур — по 30 в "Котловке" и "Каменном Логе" и 5 большегрузов в "Беняконях", а также 30 легковых автомобилей в пункте пропуска "Лоша". На латвийском направлении в двух пунктах пропуска стоят в очередях на выезд 110 большегрузных автомобилей.