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Французская принцесса Таня де Бурбон поможет белорусским детям

13.05.2017 13:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мая — Sputnik. Французская принцесса Таня де Бурбон приедет в Брест, чтобы принять участие в благотворительной акции в поддержку белорусских слабовидящих детей, сообщила газета "Вечерний Брест".

Французская принцесса Таня де Бурбон поможет белорусским детям
© Sputnik Александр Уткин
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Благотворительный бал "Променада" пройдет в Бресте 2 июня. Это мероприятие проводится в поддержку слабовидящих детей. Собранные деньги пойдут на ремонт и оборудование сенсорной комнаты Жабинковского дома-интерната для слабовидящих детей.

По данным издания, французская принцесса Таня де Бурбон Пармская станет специальным гостем бала "Променада". Она является потомком Людовика XIV и кузиной почти всех европейских королей. Ее называют одной из европейских хранительниц традиций высокой культуры королевской семьи.

В программе благотворительного бала — аукцион, а также выступление артистов Большого театра оперы и балета Беларуси. Также во время мероприятия состоится показ белорусского Дома свадебной и вечерней моды.

На праздник приглашены представители дипмиссий, бизнесмены, деятели культуры и искусства, сообщило издание.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Кузина почти всех европейских королей приедет в Брест, чтобы принять участие в благотворительном бале для слабовидящих детей.

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