Закон о судебных исполнителях вступает в силу

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятый в 2016 году закон Беларуси "О судебных исполнителях" вступает в законную силу 13 мая, закон "Об исполнительном производстве" - 16 мая, сообщает БЕЛТА.

Законы устанавливают концептуальные основы ведения исполнительного производства по всем категориям исполнительных документов. Новое законодательство во многом направлено на формирование единообразной правоприменительной практики в республике.

Как пояснили в Минюсте, устанавливается заявительный принцип возбуждения исполнительного производства. Он обусловлен наделением взыскателя (гражданина, индивидуального предпринимателя, юридического лица) правом самостоятельно принимать решение о предъявлении исполнительного документа к исполнению и времени такого предъявления в пределах срока исковой давности.

Законами определены действия взыскателя до возбуждения исполнительного производства: обязанность предъявить исполнительный документ в банк и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию (при взыскании задолженности с должника - юрлица или индивидуального предпринимателя), право направить исполнительный документ по месту получения должником - гражданином заработной платы (иных доходов). Закрепление этих подходов, по мнению Минюста, позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на судебных исполнителей и, с другой стороны, сократить сроки взыскания задолженности.

Законами устанавливаются не только права, но и обязанности сторон исполнительного производства. С вступлением в силу законов станет возможным возложить расходы по исполнению на взыскателя.

Кроме того, расширяется компетенция судебного исполнителя. Он, в частности, будет наделен правом замены стороны исполнительного производства, запрета на открытие должниками банковских счетов, вынесения постановления о задержании и принудительной отбуксировке (эвакуации) подлежащего аресту транспортного средства должника. Помимо этого расширяется перечень лиц, которые могут быть подвергнуты приводу, а также лиц, право которых на выезд из Беларуси может быть временно ограничено.

Совершенствуются подходы к оценке и реализации арестованного имущества, что позволит в целом ускорить процесс исполнения и сделать его более прозрачным и соответствующим современным стандартам.-0-