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Оформление граждан и транспорта в пункте пропуска "Городище" восстановлено - ГПК Беларуси
13.05.2017 13:08 — Новости Общества | БелТА
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформление выезжающих в Украину граждан и транспорта в пункте пропуска "Городище" восстановлено. Об этом говорится в информации, размещенной Госпогранкомитетом Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Оформление граждан и транспорта в пункте пропуска "Городище" (сопредельный белорусский "Верхний Теребежов") восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Ранее ГПК разместил информацию о сбоях программного обеспечения Государственной фискальной службы Украины в пункте "Городище".-0-
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Ранее ГПК разместил информацию о сбоях программного обеспечения Государственной фискальной службы Украины в пункте "Городище".
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