13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оформление выезжающих в Украину граждан и транспорта в пункте пропуска "Городище" восстановлено. Об этом говорится в информации, размещенной Госпогранкомитетом Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Оформление граждан и транспорта в пункте пропуска "Городище" (сопредельный белорусский "Верхний Теребежов") восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее ГПК разместил информацию о сбоях программного обеспечения Государственной фискальной службы Украины в пункте "Городище".-0-