Белорусов нет среди пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Турции - МИД

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным данным, среди пассажиров микроавтобуса, который попал в ДТП в турецкой провинции Мугла, белорусов не было. Такую информацию разместил в своем твиттер-аккаунте МИД, сообщает БЕЛТА.

Посольство Беларуси в Турции продолжает отслеживать ситуацию.

Как сообщалось, инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны. Водитель микроавтобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась. Погибли не менее 20 человек, предположительно, все они турецкие туристы.-0-