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Белорусов нет среди пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Турции - МИД
13.05.2017 14:32 — Новости Общества | БелТА
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным данным, среди пассажиров микроавтобуса, который попал в ДТП в турецкой провинции Мугла, белорусов не было. Такую информацию разместил в своем твиттер-аккаунте МИД, сообщает БЕЛТА.
Посольство Беларуси в Турции продолжает отслеживать ситуацию.
Как сообщалось, инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны. Водитель микроавтобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась. Погибли не менее 20 человек, предположительно, все они турецкие туристы.-0-
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Посольство Беларуси в Турции продолжает отслеживать ситуацию.
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