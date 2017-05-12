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Белорусов нет среди пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Турции - МИД

13.05.2017 14:32 — Новости Общества | БелТА  
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным данным, среди пассажиров микроавтобуса, который попал в ДТП в турецкой провинции Мугла, белорусов не было. Такую информацию разместил в своем твиттер-аккаунте МИД, сообщает БЕЛТА.

Посольство Беларуси в Турции продолжает отслеживать ситуацию.

Как сообщалось, инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны. Водитель микроавтобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась. Погибли не менее 20 человек, предположительно, все они турецкие туристы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство Беларуси в Турции продолжает отслеживать ситуацию.

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