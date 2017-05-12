Более 3,2 тыс. молодых специалистов-медиков прибудут на первое рабочее место в 2017 году

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,2 тыс. молодых специалистов в текущем году прибудут на первое место работы в организации здравоохранения, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко.

В первую очередь молодые специалисты направлены для укомплектования амбулаторно-поликлинической службы в районы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в малые города и сельскую местность.

Ольга Маршалко пояснила, что планирование приема в вузы и ссузы на медицинские специальности осуществляется на основании заявленной учреждениями здравоохранения потребности с использованием республиканской информационно-аналитической системы персонифицированного учета медицинских и фармацевтических кадров.

Молодым специалистам при их направлении на работу в другую местность предусмотрены денежные выплаты. С ними заключаются контракты (на срок обязательной работы от двух до пяти лет). Предусматриваются дополнительные меры стимулирования труда, в том числе поощрительный отпуск до пяти календарных дней, повышение тарифной ставки до 50%, оплата найма жилого помещения, социальные выплаты и др. Работающим участковыми врачами-терапевтами установлены надбавки от 40% и выше. Им положены в том числе надбавки за сложность и напряженность в работе, предоставление средств на питание, единовременные выплаты к профессиональным праздникам, связанные со вступлением в брак, рождением ребенка и др. Молодым специалистам с высшим медицинским, фармацевтическим образованием, включенным в банк данных одаренной и талантливой молодежи, тарифные оклады повышаются на 50%, осуществляются ежемесячные доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда.

Для оказания помощи в освоении профессии, адаптации в трудовом коллективе, принятия традиций и правил поведения за молодыми специалистами закрепляются квалифицированные кадры, имеющие большой опыт и продолжительный стаж работы по специальности. Такая работа (наставничество) способствует закреплению медработников в организации здравоохранения.-0-