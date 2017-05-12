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Республиканская акция "Не оставляйте детей одних!" продлится до 3 июня

13.05.2017 16:42 — Новости Общества | БелТА  
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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Не оставляйте детей одних!" продлится в Беларуси до 3 июня. Информация об этом размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Таким образом спасатели хотят обратить внимание общества на проблему детской шалости с огнем и ее последствия, которые часто приводят к гибели детей. Акция проводится в несколько этапов.

Первый этап приурочен к Международному дню семьи и проходит в период с 12 по 15 мая в детских домах семейного типа. Также спасатели посетят детские развлекательные центры и организации общественного питания.

Второй этап стартует 16 мая и продлится до 30 мая. Он включает беседы в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. Именно на этом этапе спасатели выступят на родительских собраниях, проведут профилактические встречи с гражданами в учреждениях здравоохранения.

Финальный этап акции запланирован на первые летние дни. Он включает в себя развлекательные мероприятия, который будут организованы в местах массового пребывания людей.

"МЧС напоминает: лето уже не за горами, поэтому подумать о безопасном отдыхе детей во время летних каникул должны все, а в первую очередь - родители. Именно в семье ребенок получает первые навыки безопасности и неосознанно копирует поведение взрослых, а значит, он должен видеть только положительные примеры", - говорится в сообщении на сайте ведомства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом спасатели хотят обратить внимание общества на проблему детской шалости с огнем и ее последствия, которые часто приводят к гибели детей. Акция...

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