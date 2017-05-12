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"Без Мотора" с ветерком: велопарад в Бресте собрал более 700 участников

13.05.2017 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Велофестиваль «Без мотора» проходит в Бресте 13 мая. В мероприятии принимает участие 740 велолюбителей. Самому старшему зарегистрированному участнику — 74 года, самому младшему (в сопровождении взрослых, конечно) — 8 лет.


Началось мероприятие на парковке возле Брестской крепости, где перед участниками выступил зампредседателя горисполкома Сергей Жуков. Чиновник заявил, что руководством города принято принципиальное решение: при планировке застройки новых микрорайонов непосредственное внимание уделять развитию велоинфраструктуры.




Примерно в 12.00 организованная колонна велосипедистов в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции отправилась в сторону картингового стадиона ГФСК «Альянс». Там сегодня проходит основная программа фестиваля: open-air, выступления велошкол, велоконкурсы, мастер-классы, музыкальный концерт.





По словам директора информационно-просветительского учреждения «За вело Брест» Владимира Красько, цель мероприятия — популяризация велодвижения в городе.


Всего для участия в фестивале зарегистрировались 740 человек.

 
Теги: Брест
 
 
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Самому старшему зарегистрированному участнику - 74 года, самому младшему (в сопровождении взрослых, конечно) - 8 лет.

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