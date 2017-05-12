ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция "Сделаем поезд чистым" пройдет летом на БЖД

13.05.2017 18:00 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Сделаем поезд чистым" пройдет летом на Белорусской железной дороге, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Акция пройдет с 1 июня по 30 сентября в период летних пассажирских перевозок для улучшения условий проезда в поездах региональных линий экономкласса. Главная задача акции - привлечь внимание пассажиров к вопросам культуры проезда и соблюдения чистоты в подвижном составе.

В период акции БЖД обеспечит проведение комиссионных проверок санитарно-технического состояния поездов региональных линий экономкласса перед выходом подвижного состава из депо. На каждом отделении специалисты дороги будут осуществлять мониторинг за их санитарным и техническим состоянием. Также во всех депо будет организован тщательный осмотр поездов после рейса, будут выявляться недочеты.

"Для привлечения внимания к проведению акции на сайте железной дороги будет организован опрос общественного мнения по вопросам улучшения организации перевозок в поездах региональных линий экономкласса. В салонах поездов будут размещены плакаты по тематике соблюдения чистоты на объектах железнодорожного транспорта, пассажиров будут информировать через внутрисалонную сеть громкоговорящего оповещения о необходимости соблюдения чистоты и запрете курения", - рассказали в пресс-центре.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция пройдет с 1 июня по 30 сентября в период летних пассажирских перевозок для улучшения условий проезда в поездах региональных линий экономкласса. Главная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Без Мотора" с ветерком: велопарад в Бресте собрал более 700 участников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика