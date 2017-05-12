13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Сделаем поезд чистым" пройдет летом на Белорусской железной дороге, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Акция пройдет с 1 июня по 30 сентября в период летних пассажирских перевозок для улучшения условий проезда в поездах региональных линий экономкласса. Главная задача акции - привлечь внимание пассажиров к вопросам культуры проезда и соблюдения чистоты в подвижном составе.

В период акции БЖД обеспечит проведение комиссионных проверок санитарно-технического состояния поездов региональных линий экономкласса перед выходом подвижного состава из депо. На каждом отделении специалисты дороги будут осуществлять мониторинг за их санитарным и техническим состоянием. Также во всех депо будет организован тщательный осмотр поездов после рейса, будут выявляться недочеты.

"Для привлечения внимания к проведению акции на сайте железной дороги будет организован опрос общественного мнения по вопросам улучшения организации перевозок в поездах региональных линий экономкласса. В салонах поездов будут размещены плакаты по тематике соблюдения чистоты на объектах железнодорожного транспорта, пассажиров будут информировать через внутрисалонную сеть громкоговорящего оповещения о необходимости соблюдения чистоты и запрете курения", - рассказали в пресс-центре.-0-