Фестиваль уличных музыкантов «Место под солнцем» 13 мая открыл новый сезон проекта «Пешеходка». В течение дня в Верхнем городе выступят сотня музыкантов, которых оценит профессиональное жюри. TUT.BY пообщался с учатниками фестиваля и посмотрел, как уличная музыка становится легальной.





Сергей Башлыкевич сидит на тротуаре, рядом — гитара. Музыкант ждет своей очереди выступать. Признается, что в последние годы на улицах Минска играет мало.

— Пэўна, старэю, — смеется.

Принять участие в фестивале ему предложили организаторы. Сергей отмечает, что система своеобразной аккредитации уличных музыкантов, которая складывается в Минске, с одной стороны, не идеальная, но с другой — хорошо, что появилась.

— Яшчэ год пяць таму кожны выступ сканчаўся так: прыходзіў патруль і праганяў музыкаў з пераходаў. Змены бачныя, вулічная музыка пераходзіць у нейкую легальную стадыю.

Сергей припоминает, что в Нью-Йорке музыканты тоже получают аккредитацию для выступления на городских улицах. Разговаривая с нами, гитарист указывает на коллегу, который как раз заканчивает выступление.

— Бачыце, ён назбіраў нямала слухачоў, а папярэдні - меней. Калі ты выступаеш на вуліцы, то адразу зразумела, чаго ты варты. Людзі проста ідуць міма, і ты павінен быць здольны зацікавіць мінакоў, затрымаць.





Проекту «Пешеходка» второй год. Система работает так: есть сайт , на котором уличные музыканты оставляют заявки. Первый этап прослушивания проходит еще в интернете (музыканты прикрепляют ссылки на записи своих выступлений), второй — вот здесь, на улицах Верхнего города.

В жюри сегодня продюсер и лидер группы «Палац» Олег Хоменко, организатор концертов и промоутер Александр Панкратов, солист группы «Оркестр Фишера» Дмитрий Катичев, преподаватель вокального колледжа при Белорусской академии музыки Сергей Тумаркин, солист вокальной группы «Чистый голос» Дмитрий Миникаев, телеведущий и продюсер Егор Хрусталев, а также преподаватель студии вокала, автор проекта Yulany Юлия Быкова.

Ребята выступают, а Олег Хоменко, как и остальные члены жюри, прогуливается между площадками. Просим музыканта рассказать, в чем конкретно сегодня заключается роль жюри. Хоменко долго подбирает нужное слово и наконец находит его — легитимизация.





— Мы павінны легітымізаваць, проста афіцыйна падцвердзіць магчымась для выступаў артыстаў. Праўда, калі яны яшчэ падавалі заяўкі, усё і так было зразумела. Цяпер мы павінны быццам бы замацаваць, што тое, што адбываецца супадае з заяўленым. Сёння сярод заявак прыкладна 450 імёнаў! Значная частка іх сапраўды даволі знакамітыя музыкі, а ёсць прозвішчы, якія я ўпершыню сустрэў.

Олег Хоменко отмечает, что у многих, кто выразил желание выступать на улицах Минска, есть консерваторское образование. Почему им интересны уличные выступления?

— Ой, ведаеце, колькі зараз у кансерваторыі памяшканняў для індывідуальных заняткаў? Вельмі-вельмі мала. Канешне, я жартую, але справа ў чым: я ведаю шэраг музыкантаў, якія, па-сутнасці, навучыліся іграць ва ўмовах вулічных выступаў. Яны больш смелыя. Гэта жортская практыка, якая пайшла яшчэ з фальклорных традыцый. Чалавек трохі граў на баяне — яго адпраўлялі на вяселле. Нягледзячы на «ай, я не магу, я баюся». Ішоў чалавек і нешта паляпшалася.

На наш вопрос, содействует ли сегодняшняя система аккредитации массовому распространению уличной музыки, Олег Хоменко говорит:

— Пэўна, сістэма павінна быць іншай. Звычайна ў краінах любы музыкант можа прыйсці ў Ратушу, набыць за свае грошы магчымасць выступаць на пэўным месцы, у пэўны час. Яго папярэджваюць, з якой гучнасцю. І ён выступае. Іншая справа, што калі на яго ўжо падчас выступу з’явіліся нейкія скаргі, то яго могуць унесці ў пэўны «чорны спіс». А у нас неяк па-іншаму, свой шлях, свой падыход. Але добра што зараз, калі будзе чалавек з кансерваторыі граць на вуліцы, то яго не зможа міліцыянт пакрыўдзіць.

Олег Хоменко отмечает, что мнение жюри будет учитываться при определении, каким музыкантам какое место для выступлений выделять.





Валентин Гамзунов пришел выступать с группой поддержки — женой Ангелиной. Молодой человек рассказывает, что родом из Могилева, но уже три года живет в Минске. Раньше пел, в основном, в кафе, барах, теперь решил попробовать улицу. Говорит, что поначалу исполнял каверы, а теперь исполняет свои песни. Тому, что уличная музыка становится более свободной, он рад.

— Главное, чтобы ребят «не щемили», — говорит Валентин. — Всегда приятно услышать на улице хорошую музыку и песни. А здесь идет своеобразный отбор.





Еще один член жюри, солист «Чистого голоса» Дмитрий Миникаев рассказал TUT.BY, что приходит сюда не просто оценить участников.

— Здесь вполне вероятно найти какого-то артиста, самородка, без музыкального образования, но который сможет выйти на профессиональную сцену. Для многих из выступающих это возможность быть услышанными профессиональными музыкантами.

— Вообще тяжело в нашей стране такому самородку пробиться?

— Думаю, достаточно легко. У нас нет еще здесь такой бюрократии, не нужны большие деньги. И если человек уникален, его поддержат и общество, и профессиональные музыканты.

Представитель жюри говорит, что в Минске видны перемены.

— Слава богу, что это происходит. Хотелось бы, чтобы такое было везде, во всех областных городах. Я желаю всем нам, чтобы были разные творческие проекты, чтобы наше общество их видело.

Согласен с тем, что Минск оживает и меняется и организатор «Пешеходки» Владислав Пинчук.





Владислав рассказывает, что больше 200 заявок на уличные выступления пришло от соло и дуэтов, около 80 — от небольших групп и трио. Еще около сотни подали мощные профессиональные группы, которые с удовольствием выступят на городских улицах и поддержат проект.

Предполагалось, что заявки на уличные выступления будут приниматься до 1 мая. Но их прием на сайте «Пешеходки» открыт и работает до сих пор. Если желающих наберется достаточное количество, возможен «второй заход», говорит организатор.





























Музыканты, прошедшие «Пешеходку», получат письма-согласования (сейчас их форма дорабатывается), которые дадут им право выступать на 12 городских площадках и в пешеходных переходах.

— Ради чего это все? Мы должны получить отличную музыку на улицах и площадках Минска, — улыбается Владислав.

Пока в Верхнем городе еще звучат голоса уличных музыкантов, а в восемь вечера на площадке возле Ратуши обещают выступление лидера группы «Палац» Олега Хоменко.