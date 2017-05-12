|
Школьник из Словении написал письмо президенту Беларуси и получил ответное послание и подарки
13.05.2017 21:19 — Новости Общества | Tut.by
Представитель посольства Беларуси в Венгрии и Словении по совместительству 12 мая в школе словенского города Врхника передал ответное письмо президента Беларуси Александра Лукашенко словенскому школьнику, ученику седьмого класса Енею Чефарину, который ранее написал главе белорусского государства.
Мальчик написал письмо Александру Лукашенко во время инициативы «Мой вклад в мир», которая запущена в феврале 2016 года и проходит под эгидой президента Словении Борута Пахора. Цель инициативы — привлечение внимания общественности и руководителей государств к проблематике безопасности и свободы детей, в частности, детей беженцев, которые потеряли свои дома, семьи, друзей, возможность получать образование. Школьники из разных стран делятся своими инициативами, рисунками, видеороликами и акциями, организованными в их школах и направленными на пропаганду толерантности, солидарности и мультикультурализма.
В школе в присутствии учителей, одноклассников и родителей школьника письмо президента Беларуси было зачитано и передано Енею Чефарину вместе с памятными белорусскими сувенирами.
Мероприятие было организовано при поддержке почетного консула Беларуси в Любляне Янеза Шкрабеца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик написал письмо Александру Лукашенко во время инициативы "Мой вклад в мир", которая запущена в феврале 2016 года и проходит под эгидой президента Словении...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии