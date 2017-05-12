Школьник из Словении написал письмо президенту Беларуси и получил ответное послание и подарки

Представитель посольства Беларуси в Венгрии и Словении по совместительству 12 мая в школе словенского города Врхника передал ответное письмо президента Беларуси Александра Лукашенко словенскому школьнику, ученику седьмого класса Енею Чефарину, который ранее написал главе белорусского государства.



Фото с сайта belta.by

Мальчик написал письмо Александру Лукашенко во время инициативы «Мой вклад в мир», которая запущена в феврале 2016 года и проходит под эгидой президента Словении Борута Пахора. Цель инициативы — привлечение внимания общественности и руководителей государств к проблематике безопасности и свободы детей, в частности, детей беженцев, которые потеряли свои дома, семьи, друзей, возможность получать образование. Школьники из разных стран делятся своими инициативами, рисунками, видеороликами и акциями, организованными в их школах и направленными на пропаганду толерантности, солидарности и мультикультурализма.

В школе в присутствии учителей, одноклассников и родителей школьника письмо президента Беларуси было зачитано и передано Енею Чефарину вместе с памятными белорусскими сувенирами.

Мероприятие было организовано при поддержке почетного консула Беларуси в Любляне Янеза Шкрабеца.