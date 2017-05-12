Велокарнавал в Минске собрал более 10 тысяч участников

В Минске прошел международный велокарнавал. Участие приняли больше десяти тысяч человек из Беларуси, России, Швеции, Украины, Эстонии, Литвы и Латвии. На празднике побывала и корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Музыка и зажигательные танцы. Поучаствовать в велопразднике многие пришли всей семьей. На один час проспект Победителей стал территорией без автомобилей. Все полосы - для одиннадцати тысяч велосипедистов. Колонна растянулась на несколько километров.

«Заряд энергии с утра, снятие усталости вечером. Кроме того, передвижение дает свободу. Здорово! Я велосипед люблю с детства», - поделилась министр спорта и туризма Республики Беларусь Александр Шамко.

Праздник продолжился в Парке Победы. Здесь от красок карнавальных костюмов рябит в глазах. Велосипедисты креативили как могли. Валентин и Елена Росташанские называют свой костюм «лесное солнышко». Участие в велопробеге - своебразная тренировка перед большим велопутешествием.

«Мы хотим путешествовать в Европу на велосипеде. Первым делом собираемся съездить из Петербурга до Хельсинки. Через Петербург, Кронштадт, Выборг и по финским городам именно проехать и посмотреть на велосипеде», - поделились участники велокарнавала.

Руководители многих компаний решили, пользуясь случаем, сплотить коллектив. На велокарнавал приходили не только семьями, но и целыми рабочими коллективами.

«Люди откликаются. Здесь минимум нужно усилий, чтобы объединить здоровой, хорошей идеей людей», - рассказал Андрей Балабин.

Свои навыки вождения велосипеда можно было проверить на полосе препятствий. И хотя удержать равновесие получилось не у всех, настроение участникам это не испортило.

Для детей - своя трасса. Те, кто пока не научился крутить педали, участвовали на велоходе. Самому юному велосипедисту едва исполнилось три года.

Велопраздники сегодня прошли по всей Беларуси. В них приняли участие около тридцати тысяч поклонников двухколесного транспорта.