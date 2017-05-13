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Кличко прокомментировал заявления о растратах на "Евровидении"
13.05.2017 23:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал новости о том, что по завершению "Евровидения-2017" затраты на него будут проверены на предмет коррупции, передает корреспондент Sputnik из МВЦ.
© Sputnik / Евгений Казарцев
"Евровидение-2017" проходит в эти дни в Киеве. Одним из главных скандалов вокруг конкурса стали слухи о коррупции:
"Киев сделал все, что зависело от города: инфраструктуру и другое — для этого было выделено городом порядка 200 миллионов гривен", — заверил журналистам за несколько минут до начала финала "Евровидения".
По словам мэра, город заметно изменился перед конкурсом, а посетили его в эти дни 20 тысяч гостей из десятков стран.
Финал "Евровидения-2017" состоится вечером в субботу — среди претендентов на победу белорусская группа NaviBand.
"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.
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По словам мэра Киева, город выполнил все возложенные на него обязанности по организации конкурса.
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