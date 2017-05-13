КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал новости о том, что по завершению "Евровидения-2017" затраты на него будут проверены на предмет коррупции, передает корреспондент Sputnik из МВЦ.



© Sputnik / Евгений Казарцев Киев "евровидийный": изменился ли город к конкурсу?

"Евровидение-2017" проходит в эти дни в Киеве. Одним из главных скандалов вокруг конкурса стали слухи о коррупции: для Украины конкурс стоил в два раза больше, чем в минувшем году для Стокгольма . Премьер-министр Украины Гройсман уже заявил о том, что по итогам конкурса бюджет будет проверен на предмет коррупции.

"Киев сделал все, что зависело от города: инфраструктуру и другое — для этого было выделено городом порядка 200 миллионов гривен", — заверил журналистам за несколько минут до начала финала "Евровидения".

По словам мэра, город заметно изменился перед конкурсом, а посетили его в эти дни 20 тысяч гостей из десятков стран.

Финал "Евровидения-2017" состоится вечером в субботу — среди претендентов на победу белорусская группа NaviBand.

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.