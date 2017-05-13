Белорусские мужчины могут получить право на декретный отпуск

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска прорабатывается в Беларуси, сообщил журналистам в Минске заместитель министра труда и социальной защиты РБ Александр Румак.

Ранее сообщалось, что в целях создания гендерного равенства в РБ планируется учредить аналог 8 Марта — День отца.

По его словам, уже создана рабочая группа по рассмотрению вопроса об установлении обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка.

В состав рабочей группы, которая будет решать вопрос о декретном отпуске для мужчин, включены представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты Палаты представителей, Федерации профсоюзов Беларуси, Фонда социальной защиты населения, Конфедерации промышленников и предпринимателей.

По словам Румака, заседание группы состоится в конце мая.