В Беларуси празднуют День Государственного герба и Государственного флага

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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь празднуют в нынешнем году 14 мая. Установлен этот праздник указом Президента Беларуси в 1995 году. Отмечается во второе воскресенье мая.

В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь символами нашей страны как суверенного государства являются Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.

Эталон герба и Положение о флаге утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995 года по результатам проведенного 14 мая 1995 года республиканского референдума, одним из вопросов которого было установление государственной символики.

5 июля 2004 года был принят Закон Республики Беларусь "О государственных символах Республики Беларусь", который направлен на правовое регулирование вопросов государственных символов Беларуси, установленных Конституцией Республики Беларусь, и определяет описание и порядок их использования.

Государственный герб Республики Беларусь представляет собой зеленый контур страны, наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Выше контура помещена пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых ржаных колосьев, переплетенных справа цветами клевера, а слева - льна. Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой внизу помещена надпись золотом "Рэспублiка Беларусь". Это изображение на гербе воплощает лучшие качества белорусского народа - трудолюбие, стремление к свободе и патриотизм.

Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, которое состоит из двух горизонтально размещенных цветных полос красного и зеленого цвета. У древка вертикально размещен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле. Красный цвет на флаге - это цвет знамен Красной Армии и белорусских партизан, освободивших родную землю от фашистских захватчиков. Зеленый цвет - цвет лесов и полей, символ весны, надежды и возрождения. Белый цвет орнамента отражает духовную чистоту белорусов. Флаг крепится на древке, окрашенном в золотистый цвет.

Таким образом, герб и флаг Республики Беларусь с помощью простых и понятных средств отражают патриотические, исторические и культурные традиции страны, характер народа, его духовный потенциал. Они наделены яркими чертами и легко узнаваемы среди всех государственных символов мирового сообщества.

Государственные символы - герб и флаг Беларуси - это история и будущее белорусского государства, воплощение идеи национального единства, важнейшие атрибуты суверенитета и независимости Отечества.

В Беларуси есть площадь Государственного флага, расположенная на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской в Минске. Ее торжественное открытие состоялось 2 июля 2013 года. Площадь представляет собой круг радиусом 50 м с гранитным постаментом в центре, на котором размещен флагшток с государственным флагом. Вдоль пешеходной дорожки размещены семь гранитных стел с гербами областей и Минска. Симметрично с двух сторон от лестницы размещаются стелы с текстом Государственного гимна и географической картой Беларуси.

Площадь предназначена для проведения праздничных мероприятий в День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, мероприятий гражданско-патриотической направленности, посещения официальными делегациями иностранных государств.

Белтелерадиокомпания при содействии Мингорисполкома проведет 14 мая на площади Государственного флага патриотическую акцию "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!". Главными участниками акции станут дипломанты одноименного музыкально-патриотического проекта-конкурса, который с сентября 2016 года по 1 марта 2017 года проводил Первый национальный канал Белорусского радио. Цель конкурса - популяризация государственной символики, формирование в обществе глубокого уважения к героическому прошлому и культуре своего народа, любви к Отечеству и гордости за его достижения.

Для участия в проекте принимались заявки в трех номинациях: хоровое и ансамблевое исполнение, исполнение соло. Среди участников - представители всех областей Беларуси, военнослужащие и курсанты, учащиеся средних и высших учебных заведений, профессиональные и любительские музыкальные коллективы (всего около 1700 человек).

В патриотической акции 14 мая примут участие финалисты проекта, а также депутат Палаты представителей, заслуженная артистка Республики Беларусь и член жюри конкурса Ирина Дорофеева, солисты Национального академического Большого театра оперы и балета - народная артистка Анастасия Москвина и заслуженный артист Станислав Трифонов, лауреат международного детского музыкального конкурса на "Славянском базаре в Витебске" Анастасия Жабко, солистка ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Анна Степанкова, артисты театрально-зрелищного учреждения "Молодежный театр эстрады" и др. Начало мероприятия в 15.00.

Кульминацией акции станет совместное исполнение всеми участниками белорусского гимна.-0-