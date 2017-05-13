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14 мая — День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь
14.05.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)
Дорогие жители Копыльщины!
Поздравляем вас с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
Для настоящего гражданина нет ничего святее и дороже герба и флага родной страны. Глядя на них, каждый из нас ощущает себя неотъемлемой частью единой большой семьи, имя которой — белорусский народ.
Чтить и уважать свои герб и флаг — долг и дело чести каждого белоруса. Пусть эти величайшие национальные ценности освящают самые важные события нашей жизни, наполняя сердца высокими чувствами любви к Отечеству и ответственности за его судьбу.
В этот праздничный весенний день желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, радости, счастья, благополучия и успехов в труде на благо Родины.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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Дорогие жители Копыльщины! Поздравляем вас с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Для настоящего гражданина нет ничего...
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