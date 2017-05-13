14 мая — День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

Дорогие жители Копыльщины!

Поздравляем вас с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

Для настоящего гражданина нет ничего святее и дороже герба и флага родной страны. Глядя на них, каждый из нас ощущает себя неотъемлемой частью единой большой семьи, имя которой — белорусский народ.

Чтить и уважать свои герб и флаг — долг и дело чести каждого белоруса. Пусть эти величайшие национальные ценности освящают самые важные события нашей жизни, наполняя сердца высокими чувствами любви к Отечеству и ответственности за его судьбу.

В этот праздничный весенний день желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, радости, счастья, благополучия и успехов в труде на благо Родины.

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов