Как делают белорусские сладости: вафельные конфеты, леденцы, зефир и мюсли в одном видео

Сообщение о том, что половинки зефира на производстве склеивают руками, до сих пор становится новостью для многих. Мало кто представляет себе, какого размера вафельные коржи становятся любимыми конфетами, глазированными шоколадом. TUT.BY собрал видео о том, как делают белорусские сладости: конфеты, карамельки, зефир, мюсли.

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