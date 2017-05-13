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Как делают белорусские сладости: вафельные конфеты, леденцы, зефир и мюсли в одном видео
14.05.2017 10:00 — Новости Общества | Tut.by
Сообщение о том, что половинки зефира на производстве склеивают руками, до сих пор становится новостью для многих. Мало кто представляет себе, какого размера вафельные коржи становятся любимыми конфетами, глазированными шоколадом. TUT.BY собрал видео о том, как делают белорусские сладости: конфеты, карамельки, зефир, мюсли.
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Сообщение о том, что половинки зефира на производстве склеивают руками, до сих пор становится новостью для многих. Мало кто представляет себе, какого размера...
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