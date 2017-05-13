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Первым секретарем Коммунистической партии Беларуси избран Алексей Сокол

14.05.2017 10:04 — Новости Общества | БелТА  
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым секретарем Коммунистической партии Беларуси избран депутат Палаты представителей, секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КПБ по итогам VI Пленума Центрального комитета.

Возглавлявший партию Игорь Карпенко освобожден от обязанностей в связи со значительно возросшей нагрузкой в должности министра образования Беларуси. Вторым секретарем ЦК стал Георгий Атаманов.

Также на пленуме рассмотрены вопросы идеологической и массово-политической работы партии в современных условиях, усиления партийного руководства и повышения ответственности депутатов-коммунистов за выполнение программных положений КПБ и наказов избирателей. Перед началом заседания по традиции молодым коммунистам вручили партийные билеты, а вступившим в общественное объединение "Лига коммунистической молодежи" - членские билеты.

В работе пленума приняли участие депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, Мингорсовета, первый заместитель председателя Центрального совета Союза коммунистических партий СКП-КПСС Казбек Тайсаев, временный поверенный в делах КНДР в Беларуси Пак Ен Сик. Партийные активисты КПБ отмечены юбилейными медалями ЦК КПРФ "100 лет Великой Октябрьской социалистической революции".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Перед началом заседания по традиции молодым коммунистам вручили партийные билеты, а вступившим в общественное объединение "Лига коммунистической молодежи" -...

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