Котляров: именно с флагом и гербом белорусы отождествляют Родину

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие белорусы отождествляют Родину именно с Государственным гербом и Государственным флагом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор Института социологии НАН Беларуси Игорь Котляров.

Институт социологии сейчас анализирует цивилизационный код белорусского общества. Игорь Котляров рассказал о результатах исследования, которое проводилось во время этого проекта. "Они показали, что для многих людей именно флаг, гимн и герб - это то, с чем они отождествляют свою Родину", - отметил он.

Игорь Котляров считает, что День Государственного герба и Государственного флага в Беларуси может и должен праздноваться еще шире. "Чествуя национальные символы, мы укрепляем к ним уважение, патриотизм. А это основа, базис для любого государства и общества", - подчеркнул директор Института социологии НАН.-0-