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Котляров: именно с флагом и гербом белорусы отождествляют Родину
14.05.2017 10:38 — Новости Общества | БелТА
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие белорусы отождествляют Родину именно с Государственным гербом и Государственным флагом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор Института социологии НАН Беларуси Игорь Котляров.
Институт социологии сейчас анализирует цивилизационный код белорусского общества. Игорь Котляров рассказал о результатах исследования, которое проводилось во время этого проекта. "Они показали, что для многих людей именно флаг, гимн и герб - это то, с чем они отождествляют свою Родину", - отметил он.
Игорь Котляров считает, что День Государственного герба и Государственного флага в Беларуси может и должен праздноваться еще шире. "Чествуя национальные символы, мы укрепляем к ним уважение, патриотизм. А это основа, базис для любого государства и общества", - подчеркнул директор Института социологии НАН.-0-
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Институт социологии сейчас анализирует цивилизационный код белорусского общества. Игорь Котляров рассказал о результатах исследования, которое проводилось во...
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