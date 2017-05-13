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Велокарнавал и традиционный заезд. В Могилеве открыли велосезон

14.05.2017 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Велосезон в Могилеве открыли массовым заездом и велокарнавалом. 13 мая на площади Ленина собрались около 800 велосипедистов, чтобы проехать колонной на лесную поляну около деревни Константиновка, где прошли конкурсы и игры.

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Теги: Могилев
 
 
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Около 800 велосипедистов собрались на площади Ленина, чтобы отправиться к деревне Константиновка, где прошли конкурсы и игры.

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