Велокарнавал и традиционный заезд. В Могилеве открыли велосезон

Велосезон в Могилеве открыли массовым заездом и велокарнавалом. 13 мая на площади Ленина собрались около 800 велосипедистов, чтобы проехать колонной на лесную поляну около деревни Константиновка, где прошли конкурсы и игры.

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