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До 23 градусов тепла ожидается 15 мая в Беларуси

14.05.2017 11:29 — Новости Общества | БелТА  
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До 23 градусов тепла ожидается 15 мая в Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 15 мая в Беларуси воздух прогреется до 23 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-западу страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер ночью слабый, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

Опасных метеорологических явлений не ожидается.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-западу страны ожидаются кратковременные дожди,...

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