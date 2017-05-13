День флага Беларуси отметили на ретро-авто

В Беларуси отмечают День государственного герба и флага. В честь праздника в Минске состоялся международный фестиваль ретро- и классических автомобилей. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович - о самых необычных экспонатах.

Поздравить Беларусь с праздником приехали более сотни поклонников ретро- и классических авто. Участников фестиваля встретили на площади Государственного флага. Андрей Смодлев на своем «Бьюике» сорокового года уже успел побывать в Брестской крепости. Теперь приехал в Минск. Дорога обошлась без поломок. Хотя владелец редкой машины готов ко всему.

«Мы путешествуем из Москвы на ней (машине Buick 1940 года). Это далеко, и иногда бывают какие-то поломки. И если не разбираешься, не доедешь. Поэтому приходится разбираться. Какие-то запчасти брать с собой», - рассказал участник фестиваля «Ретро-Минск 2017» Андрей Смодлев.

На дорогах города эти машины не увидишь. Только на международных слетах. Здесь особое правило: авто не должны быть моложе 40 лет. Хотя все же есть исключения.

«Машина может быть современная. Но она может быть выпущена очень ограниченным количеством экземпляров. И она может быть сама по себе интересная. Эти машины мы не можем видеть каждый день. Они не ездят практически», - пояснил председатель общественного объединения «АвтоАмерика» Александр Шурин.

Например, Lincoln из начала «девяностых». На реставрацию раритета понадобилось два года.

«Это словами передать невозможно. Когда у человека плохое настроение, в частности у меня, я просто сажусь (в машину) и, проехав десять-двадцать километров по Минску, получаю огромный заряд энергии от поднятых вверх пальцев, улыбок, приветствий», - отметил участник фестиваля Андрей Перевезенцев.

Автоколонна участников фестиваля проехала вокруг монумента Победы как дань уважения героям Великой Отечественной войны. Затем на Октябрьской площади у Дворца Республики все желающие могли рассмотреть машины поближе. Пока девушки делали селфи в элегантном Chevrolet, молодые люди заглядывали под капот мощных Jaguar и Mercedes.