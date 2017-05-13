Почитание символов государства воспитывает чувство патриотизма - депутат

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня Государственного герба и Государственного флага помогает воспитывать чувство патриотизма. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Наталья Гуйвик.

Благодаря этому празднику в Беларуси с детства учатся чтить Государственный герб и Государственный флаг, отметила Наталья Гуйвик. "А это в первую очередь помогает воспитывать чувство патриотизма", - убеждена она.

Национальная символика является своего рода лицом любого независимого государства. "И каждому гражданину важно ее знать и уважать", - добавила депутат.

День Государственного герба и Государственного флага Беларуси отмечается во второе воскресенье мая. Этот праздник установлен в 1995 году.-0-