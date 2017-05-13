Рейсы из Беларуси с 15 мая переводятся в международные секторы российских аэропортов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Беларуси в Россию, изменяется с 15 мая. Такая информация размещена на сайте Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.

Все рейсы из внутренних терминалов переводятся в международные секторы российских аэропортов. Также будет осуществляться пограничный контроль воздушных судов и пассажиров.

"В минском аэропорту технология обслуживания пассажиров, прилетающих из Российской Федерации, не изменяется, пограничный контроль осуществляться не будет. Для прохождения контроля гражданам Беларуси и России необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Беларуси соответствующим авиарейсом. Граждане вышеуказанных стран проходят контроль по специально выделенным коридорам", - отметили в аэропорту.

Пассажирам, следующим в пункты Российской Федерации транзитом через Национальный аэропорт Минск, необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту, заполненную по прибытию в Беларусь.

"Национальный аэропорт Минск и авиакомпания "Белавиа" прилагают максимальные усилия для обеспечения высокого уровня сервиса и комфортных условий транзита через Минск. Более подробный комментарий о переводе рейсов из Минска в международные терминалы российских аэропортов будет предоставлен после проведения мониторинга реализации новой технологии обслуживания пассажиров", - отметили в аэропорту.-0-