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ФОТОРЕПОРТАЖ: День Государственного герба и Государственного флага в Республики Беларусь
14.05.2017 10:52 — Новости Общества | БелТА
Во время церемонии
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба и Государственного флага, прошло в Витебске.
14 мая у памятного знака Победы в Витебске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь с участием представителей органов власти, ветеранов, трудовых коллективов, общественных организаций, учебных заведений города.
Фото Александра Хитрова.
Студенты Могилёвского государственного университета им. А.А. Кулешова 14 мая, в честь Дня Государственного герба и Государственного Флага Республики Беларусь, исполнили гимн в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Могилёв.
Фото Олега Фойницкого.
Будет дополнено.
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14 мая у памятного знака Победы в Витебске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага...
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