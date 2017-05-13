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Целуйся, как белорусы: соцсети вдохновились поцелуем NaviBand
14.05.2017 13:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
ИНСК, 14 мая – Sputnik. Белорусская группа NaviBand, участники международного песенного конкурса "Евровидение", финал которого прошел накануне в Киеве, своим поцелуем на сцене конкурса вдохновили соцсети на романтический флешмоб.
В конце исполнения своей песни белорусские музыканты поцеловались в прямом эфире. Подобного не было в ходе полуфинала или репетиций финала, поэтому поцелуй солистов Ксении Жук и Артема Лукьяненко всех умилил.
Теперь их примеру следуют все, Instagram наполнили снимки поцелуев влюбленных.
Кто-то проявил дочернюю и сыновью любовь.
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