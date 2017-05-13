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Целуйся, как белорусы: соцсети вдохновились поцелуем NaviBand

14.05.2017 13:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ИНСК, 14 мая – Sputnik. Белорусская группа NaviBand, участники международного песенного конкурса "Евровидение", финал которого прошел накануне в Киеве, своим поцелуем на сцене конкурса вдохновили соцсети на романтический флешмоб.

В конце исполнения своей песни белорусские музыканты поцеловались в прямом эфире. Подобного не было в ходе полуфинала или репетиций финала, поэтому поцелуй солистов Ксении Жук и Артема Лукьяненко всех умилил.

Теперь их примеру следуют все, Instagram наполнили снимки поцелуев влюбленных.

Падтрымаем @naviband! Дзякуй за шчырасць! #kissbelarus #moj_rodny_kut

Публикация от Talashka Anton (@moj_rodny_kut) Май 14 2017 в 12:07 PDT

Кто-то проявил дочернюю и сыновью любовь.

Скучаю очень,мамуличка моя любимая и ждуууууу

 
 
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Пользователи соцсетей завели хештег #kissbelarus в поддержку белорусских участников "Евровидения".

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