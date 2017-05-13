ФОТОРЕПОРТАЖ: День Государственного герба и Государственного флага в Республики Беларусь

Во время церемонии

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба и Государственного флага, прошло в Витебске.

14 мая у памятного знака Победы в Витебске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь с участием представителей органов власти, ветеранов, трудовых коллективов, общественных организаций, учебных заведений города.

Фото Александра Хитрова.

Студенты Могилёвского государственного университета им. А.А. Кулешова 14 мая, в честь Дня Государственного герба и Государственного Флага Республики Беларусь, исполнили гимн в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Могилёв.

Фото Олега Фойницкого.

14 мая на площади Ленина в Бресте прошла торжественная церемония и концертная программа, посвященные Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь. День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь отмечается в нынешнем году 14 мая. Установлен этот праздник указом президента в 1995 году. Отмечается во второе воскресенье мая.

Фото Екатерины Гараевой.

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