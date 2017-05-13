Лукашенко пригласил премьера Пакистана в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа посетить республику вместе с семьей, сообщает «МИР 24». Стороны встретились в Пекине, где проходит форум «Один пояс - один путь».

Регулярный обмен визитами на высшем уровне обеспечит взлет двусторонних отношений, уверен белорусский лидер. Крепкие политические связи, убежден он, в свою очередь, дадут развитие экономическому взаимодействию.

«Спасибо, что помните нюансы и детали нашей встречи в Минске. Если Господь и Аллах даст, мы с вами встретимся в начале августа снова в Минске. Мы вас ждем. Только я хочу, чтобы вы больше побыли у нас в Беларуси, чтобы я смог вам показать не только наши возможности в сфере производства, основных направлений нашего сотрудничества, но и прелесть этого клочка земли в центре Европы», - сказал Лукашенко.