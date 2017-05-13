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Участники международного фестиваля ретроавтомобилей посетили БелАЗ

14.05.2017 17:16 — Новости Общества | БелТА  
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Участники международного фестиваля ретроавтомобилей посетили БелАЗ
Фото БелАЗ

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники международного фестиваля ретроавтомобилей "Ретро-Минск - 2017" посетили Белорусский автомобильный завод и сфотографировались на фоне карьерных самосвалов грузоподъемностью 360 т и 450 т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе холдинга.

Хозяева раритетных машин побывали на производственных цехах предприятия, оценили качество и мощь белорусской карьерной техники.

Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей стартовал в столице 13 мая. Владельцы раритетных автомобилей из Беларуси, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии и Эстонии проехали автоколонной по центральным улицам Минска, совершив круг почета на площади Победы. Затем у Дворца Республики прошла презентация ретро- и классических автомобилей.

Белорусский автомобильный завод (Жодино) основан в сентябре 1948 года. В 2010 году акционирован. С сентября 2012 года ОАО "Белорусский автомобильный завод" является управляющей компанией "БелАЗ-Холдинга". БелАЗ - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности. Производит более 600 модификаций карьерных самосвалов грузоподъемностью от 27 т до 450 т.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Хозяева раритетных машин побывали на производственных цехах предприятия, оценили качество и мощь белорусской карьерной техники.

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