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ФОТОРЕПОРТАЖ: В рамках Белорусской недели моды прошли Kids' Fashion Days BFW
14.05.2017 19:03 — Новости Общества | БелТА
В рамках Белорусской недели моды прошли Kids' Fashion Days BFW.
"Kids' Fashion Days BFW" - независимое профессиональное мероприятие, в котором принимают участие производители детской одежды,
обуви и аксессуаров от ведущих компаний, дизайнеров Беларуси, а так же зарубежных производителей.
Фото Максима Гучека, БЕЛТА.
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"Kids' Fashion Days BFW" - независимое профессиональное мероприятие, в котором принимают участие производители детской одежды, обуви и аксессуаров от ведущих компаний,...
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